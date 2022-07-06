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Роднина — о призывах об отстранении России: «Они не могут остановиться»

rus.postimees.ee
Роднина — о призывах об отстранении России: «Они не могут остановиться»
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Ирина Роднина.
Ирина Роднина. Фото: Mudrats Alexandra

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на призыв США и еще 34 стран отстранить РФ от участия в международных спортивных мероприятиях, сообщает sport-express.

«Они не могут остановиться. Санкции продолжаются и в экономическом плане, и во всех остальных. Все время что-то придумывают. У кого больше фантазии. Мы прошли школу того, как несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе», — сказала Роднина.

Ранее США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского и белорусского спорта. В документе предлагается отстранить представителей России и Белоруссии от руководящих позиций в международных федерациях и приостановить телетрансляции соревнований.

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