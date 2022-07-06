Роднина — о призывах об отстранении России: «Они не могут остановиться»

«Они не могут остановиться. Санкции продолжаются и в экономическом плане, и во всех остальных. Все время что-то придумывают. У кого больше фантазии. Мы прошли школу того, как несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе», — сказала Роднина.