От грязи к эстонской Венеции: как Хаапсалу стал фешенебельным курортом для самых взыскательных туристов

Чтобы поправить здоровье, в хаапсалускую грязь погружалась родовая аристократия, включая членов почти всех российских царствующих семей второй половины XIX века. Хотя, конечно, Хаапсалу начался не с грязи – епископский замок был заложен уже в XIII веке, и тогда же рижский епископ предоставил поселению городские права. В то же время сформировался и старый город. Хотя из-за неоднократных пожаров и разрушений средневековых домов там не найти, сетка улиц местами по-прежнему обнаруживает свое происхождение из той далекой эпохи.

Место для отдыха

Два важнейших символа города (наряду с замком) появились практически в одно время. В 1906 году построили железнодорожную станцию с самым на тот момент длинным в Европе крытым перроном, а за пару лет до этого на берегу залива возвели курзал. Немецкое слово Kursaal означает помещение на курорте, которое используется для совместного времяпрепровождения: танцы, поэтические вечера, лекции и прочий развлекательный и интеллектуальный досуг для отдыхающих происходит именно в курзале. Как правило, это деревянное здание в один-два этажа с террасой, легкое и открытое. Именно хаапсалуский курзал сохранился в первозданном виде, как его в конце XIX века замыслил архитектор Рудольф фон Кнюпфер: просторный, с большим количеством резных декоративных элементов и окруженный водой с трех сторон. В Эстонии, помимо Хаапсалу, курзалы можно встретить в Пярну и Курессааре. Располагавшиеся в Кадриорге и его окрестностях постройки до нас практически не дошли, а здание курзала в Нарва-Йыэсуу, увы, не используется и разваливается.