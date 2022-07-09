Приморский городок Хаапсалу стал привлекать туристов почти 200 лет назад, когда в 1825 году по инициативе доктора Карла Абрахамса Хунниуса здесь была открыта первая грязелечебница. После этого туда устремились отдыхающие со всей империи.
От грязи к эстонской Венеции: как Хаапсалу стал фешенебельным курортом для самых взыскательных туристов
Чтобы поправить здоровье, в хаапсалускую грязь погружалась родовая аристократия, включая членов почти всех российских царствующих семей второй половины XIX века. Хотя, конечно, Хаапсалу начался не с грязи – епископский замок был заложен уже в XIII веке, и тогда же рижский епископ предоставил поселению городские права. В то же время сформировался и старый город. Хотя из-за неоднократных пожаров и разрушений средневековых домов там не найти, сетка улиц местами по-прежнему обнаруживает свое происхождение из той далекой эпохи.
Место для отдыха
Два важнейших символа города (наряду с замком) появились практически в одно время. В 1906 году построили железнодорожную станцию с самым на тот момент длинным в Европе крытым перроном, а за пару лет до этого на берегу залива возвели курзал. Немецкое слово Kursaal означает помещение на курорте, которое используется для совместного времяпрепровождения: танцы, поэтические вечера, лекции и прочий развлекательный и интеллектуальный досуг для отдыхающих происходит именно в курзале. Как правило, это деревянное здание в один-два этажа с террасой, легкое и открытое. Именно хаапсалуский курзал сохранился в первозданном виде, как его в конце XIX века замыслил архитектор Рудольф фон Кнюпфер: просторный, с большим количеством резных декоративных элементов и окруженный водой с трех сторон. В Эстонии, помимо Хаапсалу, курзалы можно встретить в Пярну и Курессааре. Располагавшиеся в Кадриорге и его окрестностях постройки до нас практически не дошли, а здание курзала в Нарва-Йыэсуу, увы, не используется и разваливается.
После революции и обретения Эстонией независимости профиль туриста изменился, и сюда стали приезжать иностранцы и из других частей Европы.
В конце 1920-х годов в печати все чаще встречаются заявления, что Хаапсалу – будущая эстонская Венеция.
Тогда же ведущий эстонский архитектор и городской планировщик Антон Соанс разработал новое видение курортного города, но реализовано оно было лишь частично. В те же годы благоустроили пляжи Паралепа и Аафрика, для которых была характерна более теплая вода. Новый курзал планировалось построить и на Паралепа, но до этого дело не дошло. Тем не менее, в межвоенные годы в Хаапсалу возвели целый ряд новых зданий – гимназию, комплекс для пожарной команды, санаторий и множество частных домов и вилл.
Межвоенная Венеция
В год столетия с основания курорта, 13 августа 1925 года газета Postimees писала, что Хаапсалу как грязелечебница уступает Курессааре: в последнем-де городские власти прилагают больше усилий, чтобы улицы были чище, а весь мусор убран. Тем не менее, в то лето город отмечал столетие курортной деятельности: улицы были украшены, проходил уездный певческий праздник, и лишь только дождь омрачал атмосферу. Можно смело утверждать, что изучение прогнозов погоды в преддверии летних праздников – практически эстонская народная традиция.
Все же сейчас в печати редко встретишь заголовки, столь ярко иллюстрирующие холодные погодные условия: 4 июня 1928 года газета Kaja вышла с репортажем под заголовком «Летний сезон в Хаапсалу начался в шубах». К открытию сезона 1 июня ученики начальной школы подготовили представление про комаров, на что газета иронично замечала, что «герои пьесы не смогли принять участие в начале лета и насладиться постановкой об их жизни». О точных показателях термометра, однако, газета умолчала.
Пожалуй, одним из наиболее примечательных туристических аттракционов 1920-х годов в Хаапсалу был плавучий ресторан с громким названием Eesti Veneetsia (точно не известно, появилось ли сперва название ресторана или красивый слоган с прицелом на развитие города). Ресторан был разом и кабаре. Его можно было как арендовать для приватной вечеринки, так и просто забронировать столик на ужин. Судя по всему, в 1923 году собственники ресторана решили, что спрос превышает предложение, и была заказана постройка второго плавучего здания.
Характерно, что «Венеция» не просто стояла у берега как дебаркадер, но и постоянно выходила в море. Реклама в газетах тех лет обещает посетителям музыку всю ночь напролет, удобные кабинки, украшенный зал, хорошее обслуживание, французскую кухню, выбор «отличных зарубежных и отечественных вин, ликеров и настоек», а также лучшее пиво (Revaler Bote, 19.05.1923). Продажу алкоголя в те годы регулировали жестко, и в 1922 году городские власти Хаапсалу даже попали под следствие.
Горсобрание выдало «Венеции» разрешение на продажу вин и ликеров, тогда как городская управа предоставила ей статус ресторана первой категории, что давало право также торговать пивом и вином. По сообщению Postimees, приехавшие из МВД ревизоры отметили, что в малых городах такие правонарушения зачастую вызваны отсутствием компетентного персонала, а многие соглашения достигаются между сторонами устно (02.10.1922). В середине 1920-х годов «Венеция» провела несколько лет в Таллинне, где в то же время началось активное развитие пляжа Пирита. Впрочем, это уже совсем другая история.