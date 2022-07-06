«Полиция взяла меня в заложники»: расшифровка звонков одного жителя Эстонии

Лыунаская префектура опубликовала расшифровку звонков одного нетрезвого жителя Эстонии, который с семи вечера до трех часов ночи звонил в Центр тревоги. Он продолжал звонить даже из полицейского автобуса.

19:10

«Здравствуйте, я просто хотел проконсультироваться, что сегодня же суббота. Могу я послушать музыку?»

19:15

«— И снова здравствуйте. Нет-нет-нет, мне не нужна помощь. Я хотел уточнить один момент.

— Что вы хотите уточнить?

— Один момент.

— Какой?

— Ой, извините, до свидания».

00:50

«У меня здесь...куртка пропала!»

1:06

«Я.. не могу встать!»