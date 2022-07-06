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«Полиция взяла меня в заложники»: расшифровка звонков одного жителя Эстонии

rus.postimees.ee
«Полиция взяла меня в заложники»: расшифровка звонков одного жителя Эстонии
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Полицейский автобус. Фото иллюстративное.
Полицейский автобус. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Житель Эстонии много раз звонил в Центр тревоги и сообщал, что его похитили. Оказалось, что в момент звонков он ехал в полицейском автобусе в вытрезвитель.

Лыунаская префектура опубликовала расшифровку звонков одного нетрезвого жителя Эстонии, который с семи вечера до трех часов ночи звонил в Центр тревоги. Он продолжал звонить даже из полицейского автобуса.

19:10

«Здравствуйте, я просто хотел проконсультироваться, что сегодня же суббота. Могу я послушать музыку?»

19:15

«— И снова здравствуйте. Нет-нет-нет, мне не нужна помощь. Я хотел уточнить один момент.

— Что вы хотите уточнить?

— Один момент.

— Какой?

— Ой, извините, до свидания».

00:50

«У меня здесь...куртка пропала!»

1:06

«Я.. не могу встать!»

Поскольку по звонку было понятно, что мужчина не справится без посторонней помощи, на место проверить обстановку отправился полицейский патруль, который в итоге принял решение отвезти этого человека в вытрезвитель.

2:28

«— Здравствуйте. Полиция взяла меня в заложники. Я вообще не могу выйти.

— Где вы находитесь?

— Где я? Прямо сейчас?

— Да?»

Спрашивает громко: «Ну, и где мы сейчас?»

2:50

«— Сообщаю о похищении человека. Меня везут на автобусе в сторону Тарту».

— Вы знаете, на какой машине вы едите?

— На полицейском автобусе.

— На полицейском автобусе? Похищен?

— Да. Ну, они не говорят, куда мы едем».

2:52

«— Здравствуйте, меня похитила полиция».

— Вас похитила полиция?

— Да, везут куда-то в Тарту...

— Ну, а спросите у полиции, куда вы едите.

— Хорошо. Вы можете дать мне их номер?»

2:53

«— Это похищение!

— Какое похищение?

— Похищение меня. Прямо сейчас!

— Вы в полицейской машине?

— Нет...Должно быть нет...Я сам не знаю».

2:55

«— Меня похитили. Я не знаю, куда мы едем.

— Ну, спросите у «похитителей», куда вы едите.

— Аа, хорошо. Спрошу».

Мужчина в целости и сохранности был доставлен в вытрезвитель, телефон у него был взят на хранение.

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