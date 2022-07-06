Житель Эстонии много раз звонил в Центр тревоги и сообщал, что его похитили. Оказалось, что в момент звонков он ехал в полицейском автобусе в вытрезвитель.
«Полиция взяла меня в заложники»: расшифровка звонков одного жителя Эстонии
Лыунаская префектура опубликовала расшифровку звонков одного нетрезвого жителя Эстонии, который с семи вечера до трех часов ночи звонил в Центр тревоги. Он продолжал звонить даже из полицейского автобуса.
19:10
«Здравствуйте, я просто хотел проконсультироваться, что сегодня же суббота. Могу я послушать музыку?»
19:15
«— И снова здравствуйте. Нет-нет-нет, мне не нужна помощь. Я хотел уточнить один момент.
— Что вы хотите уточнить?
— Один момент.
— Какой?
— Ой, извините, до свидания».
00:50
«У меня здесь...куртка пропала!»
1:06
«Я.. не могу встать!»
Поскольку по звонку было понятно, что мужчина не справится без посторонней помощи, на место проверить обстановку отправился полицейский патруль, который в итоге принял решение отвезти этого человека в вытрезвитель.
2:28
«— Здравствуйте. Полиция взяла меня в заложники. Я вообще не могу выйти.
— Где вы находитесь?
— Где я? Прямо сейчас?
— Да?»
Спрашивает громко: «Ну, и где мы сейчас?»
2:50
«— Сообщаю о похищении человека. Меня везут на автобусе в сторону Тарту».
— Вы знаете, на какой машине вы едите?
— На полицейском автобусе.
— На полицейском автобусе? Похищен?
— Да. Ну, они не говорят, куда мы едем».
2:52
«— Здравствуйте, меня похитила полиция».
— Вас похитила полиция?
— Да, везут куда-то в Тарту...
— Ну, а спросите у полиции, куда вы едите.
— Хорошо. Вы можете дать мне их номер?»
2:53
«— Это похищение!
— Какое похищение?
— Похищение меня. Прямо сейчас!
— Вы в полицейской машине?
— Нет...Должно быть нет...Я сам не знаю».
2:55
«— Меня похитили. Я не знаю, куда мы едем.
— Ну, спросите у «похитителей», куда вы едите.
— Аа, хорошо. Спрошу».
Мужчина в целости и сохранности был доставлен в вытрезвитель, телефон у него был взят на хранение.