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Otsing

Фото ⟩ Первая половина обнаруженного на улице Лоотси когга доставлена в Летную гавань

rus.postimees.ee
Первая половина обнаруженного на улице Лоотси когга доставлена в Летную гавань
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Прошлой ночью, с 5 на 6 июля, два фрагмента одного из крупнейших в Европе остова когга прибыли со строительной площадки на улице Лоотси на территорию будущего судового ангара Морского музея Эстонии в Летной гавани.

Еще два фрагмента остова судна планируется перевезти со стройки в музей в ближайшие дни. В обоих случаях перевозка может осуществляться только с полуночи, так как каждый фрагмент когга представляет собой крупногабаритный груз весом в несколько десятков тонн. Необходимые приготовления длились чуть более трех месяцев, а на транспортировку первой половины ушло почти шесть часов.

«То, что сделано до сих пор, — это только начало, так как предстоят основательные исследования когга и находок, а затем их консервация. Мы сделаем все возможное, чтобы можно было следить за ходом дальнейших работ и по их завершению ознакомиться с целостной историей всего найденного. Я искренне благодарю всех, кто способствует этому сейчас, а также будет помогать в будущем», — сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.

Важные факты о когге Лоотси:

  • Когг Лоотси является одним из крупнейших остовов средневекового судна в Европе и крупнейшей находкой в мире за последнее столетие.

  • Остов затонувшего судна был обнаружен 31 марта 2022 в Таллинне, в ходе строительства офисного здания по адресу Лоотси 8.

  • Судно является коггом. В средневековье это был самый распространенный тип одномачтового судна в Балтийском и Северном морях.

  • Когг был построен примерно в 1360-е годы. Длина остова – 24,5 метра, ширина — 9 метров, высота – 4 метра.

  • От когга сохранилось многое, от кормы до палубы. Остов находился в почве на глубине примерно 1,5 метра от поверхности земли.

  • Помимо остова были обнаружены и несколько уникальных находок. Среди них — компас с розой ветров и смола с останками корабельных крыс.

  • Для перевозки остова судна со строительной площадки в музей когг был разделен на четыре фрагмента. Кормовая часть весит 15,5 тонны, а первый центральный фрагмент — 32,2 тонны. Полный вес остова будет ясен после перевозки.

  • Начиная с 5 июля 2022 остов когга будет расположен на территории Морского музея Эстонии. Здесь он будет законсервирован и экспонироваться.

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