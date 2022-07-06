Во вторник утром в Таллиннском аэропорту в чемодане французского пассажира был обнаружен муляж немецкой гранаты, не представляющий собой опасности.
В Таллиннском аэропорту у пассажира нашли муляж немецкой гранаты
В Таллиннском аэропорту у пассажира нашли муляж немецкой гранаты
В Центр тревоги в 10 часов утра поступило сообщение, что в пассажирском терминале аэропорта Леннарта Мери в ручной клади иностранного пассажира обнаружен муляж гранаты, сообщила в среду BNS пресс-служба аэропорта. Прибывшие на место саперы проверили найденный предмет и подтвердили, что опасности для людей он собой не представляет.
Это был муляж немецкой гранаты с деревянной ручкой, французский пассажир купил такой сувенир для себя на память.
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