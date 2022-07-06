В Таллиннском аэропорту у пассажира нашли муляж немецкой гранаты

В Центр тревоги в 10 часов утра поступило сообщение, что в пассажирском терминале аэропорта Леннарта Мери в ручной клади иностранного пассажира обнаружен муляж гранаты, сообщила в среду BNS пресс-служба аэропорта. Прибывшие на место саперы проверили найденный предмет и подтвердили, что опасности для людей он собой не представляет.