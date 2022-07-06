Ср, 6.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Таллиннском аэропорту у пассажира нашли муляж немецкой гранаты

BNS
В Таллиннском аэропорту у пассажира нашли муляж немецкой гранаты
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Во вторник утром в Таллиннском аэропорту в чемодане французского пассажира был обнаружен муляж немецкой гранаты, не представляющий собой опасности.

В Центр тревоги в 10 часов утра поступило сообщение, что в пассажирском терминале аэропорта Леннарта Мери в ручной клади иностранного пассажира обнаружен муляж гранаты, сообщила в среду BNS пресс-служба аэропорта. Прибывшие на место саперы проверили найденный предмет и подтвердили, что опасности для людей он собой не представляет.

Это был муляж немецкой гранаты с деревянной ручкой, французский пассажир купил такой сувенир для себя на память.

Ключевые слова
Наверх