К чему приводит терпимость к насилию в обществе: мнение психолога

Какого волка кормим?

Многие ли читали притчу, в которой старый индеец рассказывал малышу, что в каждом человеке идет борьба, похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк отвечает за добро – мир, любовь, надежду, истину, верность. В конце старик добавляет, что побеждает тот волк, которого мы кормим. Звучит немного наивно, но по факту к этому и сводится личностный рост – к работе над собой, тренировке характера и силы воли. Отношение к насилию – это выбор, кого из волков мы будем кормить. Эти волки живут внутри нас, но они живут и снаружи, точнее, в окружающих нас людях. Чем больше откормленных волков вокруг нас воют на одной ноте, тем громче подпевает им наш внутренний волк. Чем больше людей воспринимает насилие как что-то нормальное и естественное, тем больше его будет на уровне семьи, общества и всего мира. Социальная реклама, ролики, флешмобы, государственные и международные программы – это попытка общества повлиять на волков. Но колыбель насилия – это семья.