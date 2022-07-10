Когда мы начинаем обсуждать события в мире, военные действия в Украине, буллинг в школах, городскую преступность, многие задаются вопросом: откуда столько агрессии в XXI веке? По-моему, ответ на этот вопрос прямо связан с терпимостью к насилию в обществе.
К чему приводит терпимость к насилию в обществе: мнение психолога
Какого волка кормим?
Многие ли читали притчу, в которой старый индеец рассказывал малышу, что в каждом человеке идет борьба, похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк отвечает за добро – мир, любовь, надежду, истину, верность. В конце старик добавляет, что побеждает тот волк, которого мы кормим. Звучит немного наивно, но по факту к этому и сводится личностный рост – к работе над собой, тренировке характера и силы воли. Отношение к насилию – это выбор, кого из волков мы будем кормить. Эти волки живут внутри нас, но они живут и снаружи, точнее, в окружающих нас людях. Чем больше откормленных волков вокруг нас воют на одной ноте, тем громче подпевает им наш внутренний волк. Чем больше людей воспринимает насилие как что-то нормальное и естественное, тем больше его будет на уровне семьи, общества и всего мира. Социальная реклама, ролики, флешмобы, государственные и международные программы – это попытка общества повлиять на волков. Но колыбель насилия – это семья.
Казалось бы, о чем тут говорить. Насилие – это однозначно плохо. Давно приняты соответствующие законы, которые ограничивают насилие в самых разных его проявлениях. При этом за десять лет моей психотерапевтической практики число клиентов, пострадавших от насилия в семье, не уменьшилось. А во время карантина, когда многие были вынуждены безвылазно сидеть в кругу семьи, по статистике в несколько раз увеличилось количество не только разводов, но и случаев домашнего насилия. Проблема в том, что абстрактное знание о вреде насилия в конкретных ситуациях срабатывает редко.
Ограничить агрессию?
Я знаю тех, кто искренне пытается бороться с агрессией как с источником насилия. Если тебя кто-то задел в школе, какой совет услышишь в первую очередь? «Игнорируй его». Какую реакцию вы получали в ответ на свое раздражение? «Не злись», «не кричи». Но не выраженная напрямую агрессия часто выливается в агрессию пассивную или переходит в скрытую форму, которая потом проявит себя в другом, «более подходящем» месте.
Схема проста. Сотрудник не может выразить свое недовольство начальнику из страха потерять работу. Он приходит домой и начинает упрекать жену в невкусно приготовленной еде. Жена с плохим настроением садится делать уроки с сыном и может прикрикнуть на него. Ребенок, который зависим от своих родителей, не может вернуть им агрессию напрямую и будет срываться на других детях в школе, на собаке или, например, резать себя, чтобы сбросить таким образом накопившуюся агрессию. Каким работником или родителем станет этот ребенок? После сессии подростка с агрессивным поведением мы обсуждали с его мамой, какие стратегии они используют в семье, чтобы урегулировать конфликты. «Мы себя сдерживаем, и сына учим этому. Ну, кроме папы, которому сложно себя сдерживать. Но сыну мы говорим, что кричать нельзя».
Какова вероятность, что сын, имея перед глазами пример отца, не умеющего справляться со своей агрессией, научится этому сам? Что ответить мальчишке на вопрос: «А почему папе можно, а мне – нельзя?» Часто родители приводят к психологу детей и просят их «починить». При этом они не готовы менять семейную среду.
Агрессия – не насилие
В китайской культуре к гневу относятся с уважением и ассоциируют это чувство с весной, с энергией жизни. Гнев – это энергия, которая помогает цветку прорасти из-под земли. Сама по себе агрессия – важный двигатель для человека. Она помогает жить, преодолевать препятствия, отстаивать свои границы. Насилие же начинается там, где агрессия направлена на удовлетворение своих потребностей без учета потребностей другого человека. То есть там, где есть агрессия и нет уважения ни к другому человеку, ни к себе.
Насилие, семейное в том числе, принимает разные формы. Часто оно выражается, например, как финансовое ограничение («я сам решу, когда тебе будет нужна новая обувь»), манипуляция («если ты не сделаешь, как я хочу, я тебе сделаю то-то»), давление («не смей ничего просить, тут твоего ничего нет»), обесценивание и оскорбление («ты – ничтожество»). Общее, что есть во всех этих проявлениях – это неуважение к границам другого человека. Насилие в семье делится на нарастающие циклы. По завершении цикла, как правило, все начинается сначала – снова нарастает напряжение, а затем акт насилия и мольбы о прощении. Разорвать круг можно. Главное – понимать, что это осознанная целенаправленная работа всех членов семьи.
Насилие над собой – это по сути обратная сторона насилия к другим людям. Тот, кто искренне ценит и уважает самого себя, может уважать и ценить границы других людей.
Ненасилие начинается с себя, поднимается на уровень семьи, а затем и всего общества. В странах, где люди учатся уважать и себя, и окружающих, фиксируется намного меньший уровень преступности. Работа над снижением толерантности к насилию и здоровым проявлениям агрессии должна проводиться внутри каждого из нас и подкрепляться обращением с близкими и чужими людьми.
Как разорвать круг насилия
• Учиться не копить агрессию
• Проявлять агрессию, не нарушая границ другого человека
• Не перенаправлять агрессию с других на себя
• Снимать агрессию нагрузками, переключением деятельности
• Воспитывать к себе уважение к другому.
Источник: PM