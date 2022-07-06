Фото из зала суда ⟩ Женщину-убийцу приговорили к 16 годам тюрьмы

Согласно обвинению, 4 ноября 2019 года Инга Воронина в Кохтла-Ярве с полок магазина Grossi взяла два 0,5-литровых GIN и один 1,5-литровый GIN и не заплатила за товар, в результате чего нанесла AS OG Elektra ущерб в 6 евро и 74 цента. Ингу Воронину также обвинили в том, что 14 мая 2020 года из того же магазина Grossi она взяла банку икры, не расплатилась за товар и вышла из магазина. Сотрудник магазина задержал Воронину, и товар был возвращен в магазин.