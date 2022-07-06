Вируский уездный суд в среду приговорил к 16 годам тюрьмы 29-летнюю Ингу Воронину, которая, согласно обвинению, два года назад в Кохтла-Ярве с помощью ножа убила человека, пишет Postimees.
Фото из зала суда ⟩ Женщину-убийцу приговорили к 16 годам тюрьмы
Вируский уездный суд также в рамках гражданского иска присудил Инге Ворониной выплатить в пользу AS OG Elektra 6 евро 74 цента. Гражданский иск второго потерпевшего Вируский уездный суд не рассматривал.
Согласно обвинению, 4 ноября 2019 года Инга Воронина в Кохтла-Ярве с полок магазина Grossi взяла два 0,5-литровых GIN и один 1,5-литровый GIN и не заплатила за товар, в результате чего нанесла AS OG Elektra ущерб в 6 евро и 74 цента. Ингу Воронину также обвинили в том, что 14 мая 2020 года из того же магазина Grossi она взяла банку икры, не расплатилась за товар и вышла из магазина. Сотрудник магазина задержал Воронину, и товар был возвращен в магазин.
12 сентября 2019 года Инга Воронина подошла к двум людям в Hesburger Drive-in в Кохтла-Ярве и трижды распылила им в лицо перцовый баллончик. Распылив газ, Воронина схватила заказанный и оплаченный одним из пострадавших товар и скрылась с места происшествия.
3 августа 2020 года Инга Воронина за короткий промежуток времени в Кохтла-Ярве нанесла с помощью ножа человеку многочисленные колото-резаные раны, повлекшие смерть потерпевшего.
Решение не вступило в силу. Решение суда может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.