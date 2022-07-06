Путин предложил войскам, бравшим Лисичанск, отдохнуть. Что дальше?

На фронте без перемен?

Украина обороняется и отходит, Россия в основном наступает, пусть и не быстро. Почему поставки западного оружия не изменили ситуацию на фронте?

Западные страны уже передали Украине значительный арсенал и планируют существенно нарастить объём военной помощи. Но сами по себе поставки даже самого современного чудо-оружия не способны переломить ход военных действий.

Во-первых, это оружие еще надо освоить и адаптировать, перестроить организацию взаимодействия между различными боевыми подразделениями.

Во-вторых, нужно понять (зачастую опытным путем), где и при каких условиях это оружие наиболее эффективно.

В-третьих, необходимо обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов и обслуживание новой техники.

Всё это требует времени. Но если бы не военная помощь НАТО, украинской армии сейчас было бы гораздо тяжелее.

Украинский военный Фото: Getty Images

Украине досталось советское военное наследство - не самые новые танки, БМП и БТРы, разномастная артиллерия разных калибров, авиация, не способная на равных вести бой с современными российскими истребителями, не самая современная система ПВО.

Были, правда, и собственные, довольно удачные разработки - такие как противотанковый ракетный комплекс «Стугна» (по многим показателям более грозный, чем Javelin и NLAW), противокорабельные ракеты «Нептун» (глубокая модернизация советской Х-35), самоходная гаубица «Богдана», использующая 155-миллиметровый натовский калибр. Имелись на вооружении и западные ПТРК и ПЗРК.