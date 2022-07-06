Меланома, которая может убить: как предупредить?

«Детям с более чем 50 родимыми пятнами на коже необходимо посещать дерматолога один раз в год, однако не следует забывать, что у детей и подростков часто появляются новые родимые пятна на коже», – сказала дерматовенеролог кожной клиники Niine Ульви Лойте.

Она объяснила, что ультрафиолетовое излучение, полученное в возрасте до 15 лет, значительно увеличивает риск развития меланомы в более позднем возрасте, поэтому дети должны носить защитную одежду и использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF50), содержащий физические блокаторы, такие как оксид цинка и диоксид титана. «Дети должны носить головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки, а также избегать яркого полуденного солнца», – сказала доктор Лойте.

Ульви Лойте. Фото: Erakogu

У пожилых людей кожа уязвима для солнца

С возрастом в коже происходят изменения, которые ослабляют механизмы защиты от кожных заболеваний, ускоряя старение и повышая риск развития рака кожи. «У пожилых людей основным фактором риска является кумулятивная солнечная радиация, накопленная в течение жизни. Факторами развития рака кожи являются ее тип, наследственность, иммунная система и общее состояние здоровья», – говорит дерматовенеролог клиники Niine.