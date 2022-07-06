Число случаев заболеваемости меланомой растет с каждым годом как в Эстонии, так и в других странах мира. Все чаще заболевание встречается у молодых людей. Дерматовенеролог кожной клиники Niine Ульви Лойте рассказала, как распознать меланому и как предотвратить заболевание у детей и пожилых.
Меланома, которая может убить: как предупредить?
«Детям с более чем 50 родимыми пятнами на коже необходимо посещать дерматолога один раз в год, однако не следует забывать, что у детей и подростков часто появляются новые родимые пятна на коже», – сказала дерматовенеролог кожной клиники Niine Ульви Лойте.
Она объяснила, что ультрафиолетовое излучение, полученное в возрасте до 15 лет, значительно увеличивает риск развития меланомы в более позднем возрасте, поэтому дети должны носить защитную одежду и использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF50), содержащий физические блокаторы, такие как оксид цинка и диоксид титана. «Дети должны носить головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки, а также избегать яркого полуденного солнца», – сказала доктор Лойте.
У пожилых людей кожа уязвима для солнца
С возрастом в коже происходят изменения, которые ослабляют механизмы защиты от кожных заболеваний, ускоряя старение и повышая риск развития рака кожи. «У пожилых людей основным фактором риска является кумулятивная солнечная радиация, накопленная в течение жизни. Факторами развития рака кожи являются ее тип, наследственность, иммунная система и общее состояние здоровья», – говорит дерматовенеролог клиники Niine.
По словам эксперта, с возрастом кожа становится более уязвимой к солнечной радиации. Содержание жира и воды в коже уменьшается, она становится тоньше, поэтому ионизирующая солнечная радиация проникает глубже. «Естественная способность кожи восполнять ежедневные мутации ДНК снижается. Вероятность аномального роста клеток и развития рака кожи возрастает», – говорит доктор Лойтe. «На коже пожилых людей много различных доброкачественных образований, которые постоянно появляются на протяжении всей жизни. Наиболее распространенными из них являются себорейный кератоз, ангиомы и кожная сыпь. Кроме того, на коже может быть много пигментных пятен, солярных кератозов, веснушек и беспигментных пятен, которые делают кожу рябой. Если к этому добавить ухудшение зрения, связанное с возрастом, конечно, за такой кожей сложно следить в домашних условиях, а результатом является более позднее выявление рака кожи, что ухудшает прогноз», – сказала врач кожной клиники Niine.
По еe мнению, подозрительными следует считать следующие изменения кожных образований: кровоточивость и плохое заживление, блестящие розовые, красные и прозрачные папулы и узелки, постоянное шелушение, бляшки с приподнятым краем и впадиной посередине, наличие нескольких разных цветов на одном родимом пятне.
Быстрая дерматоскопия контролирует процесс
Врач-дерматовенеролог кожной клиники Niine посоветовала пожилым людям обратиться за помощью к своим близким, которые могли бы время от времени осматривать их кожу и искать на ней изменения. Также следует посещать дерматолога один раз в год, чтобы вовремя производить осмотр кожи с помощью дерматоскопа.
«Быстрое и эффективное решение – это экспресс-процедура дерматоскопии, при которой исследуется родимое пятно или новообразование, вызывающее беспокойство», – посоветовала доктор Лойте. В случае проблем с кожей следует незамедлительно обращаться в клинику.
«Кожа пожилых людей также должна быть тщательно защищена от чрезмерного ультрафиолетового излучения. Лучше всего для этого подходят защитная одежда, солнцезащитные очки, шляпы с широкими полями и все те же солнцезащитные кремы с коэффициентом не менее 50», – пояснила доктор Лойте и добавила, что пожилым людям так же, как и детям, важно избегать теплового удара. Стоит искать укрытие и вообще ограничивать выход на улицу во время интенсивного солнечного излучения.