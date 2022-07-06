У петербургских генералов Алексея Семенова, Ивана Абакумова и Сергея Умнова прошли обыски. Они подозреваются в растрате и принуждении бизнесменов к пожертвованиям, передает DW.
В России задержаны три генерала МВД
В России сразу три генерала МВД задержаны по подозрению в растрате и принуждении к пожертвованиям. Начальник УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, бывший замначальника управления МВД по региону Иван Абакумов и помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, который в 2012-2019 годах руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями, возбужденному еще в июне 2020 года, сообщило МВД РФ на сайте ведомства в среду, 6 июля.
У задержанных генералов и ряда других сотрудников МВД ниже по званию проведены обыски. По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд должностных лиц из руководства петербургского главка МДВ купили на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти имущество в целях личного пользования. Как следует из данных СПАРК, этот фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.
Принуждение бизнесменов к пожертвованиям
Расследованием дела в отношении трех генералов МВД занимается центральный аппарат СК. По версии следствия, задержанные генералы "настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям", сообщила газета "Коммерсант".
О том, что некоторые сотрудники управления МВД по Петербургу вмешивались в дела фонда и "обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег" от петербургских бизнесменов, сообщал и портал 47news. По данным ресурса, этот фонд был создан по инициативе бывшего руководителя холдинга "Форум" - бизнесмена Дмитрия Михальченко. В конце июня он был приговорен к 20 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево.