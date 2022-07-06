В России задержаны три генерала МВД

В России сразу три генерала МВД задержаны по подозрению в растрате и принуждении к пожертвованиям. Начальник УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, бывший замначальника управления МВД по региону Иван Абакумов и помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, который в 2012-2019 годах руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями, возбужденному еще в июне 2020 года, сообщило МВД РФ на сайте ведомства в среду, 6 июля.

У задержанных генералов и ряда других сотрудников МВД ниже по званию проведены обыски. По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд должностных лиц из руководства петербургского главка МДВ купили на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти имущество в целях личного пользования. Как следует из данных СПАРК, этот фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Принуждение бизнесменов к пожертвованиям

Расследованием дела в отношении трех генералов МВД занимается центральный аппарат СК. По версии следствия, задержанные генералы "настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям", сообщила газета "Коммерсант".