Из дома жителя Эстонии пропала сумма, равная средней годовой зарплате

Потерпевший сообщил в полицию, что в начале июля из квартиры в Пярну украли около 20 000 евро.

По предварительной информации, деньги забрал член семьи пострадавшего. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сообщил, что это была не обычная кража.

«Насколько известно полиции, в Пярнумаа новая банда воров не орудует», — заверил Хирс.