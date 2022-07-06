Вчера в полицию написал заявление человек, у которого из дома пропала крупная сумма, пишет Pärnu Postimees.
Из дома жителя Эстонии пропала сумма, равная средней годовой зарплате
Из дома жителя Эстонии пропала сумма, равная средней годовой зарплате
Потерпевший сообщил в полицию, что в начале июля из квартиры в Пярну украли около 20 000 евро.
По предварительной информации, деньги забрал член семьи пострадавшего. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сообщил, что это была не обычная кража.
«Насколько известно полиции, в Пярнумаа новая банда воров не орудует», — заверил Хирс.
Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства, которое было начато по статье о краже.