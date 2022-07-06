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Из дома жителя Эстонии пропала сумма, равная средней годовой зарплате

rus.postimees.ee
Из дома жителя Эстонии пропала сумма, равная средней годовой зарплате
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В преступлении подозревают члена семьи.
В преступлении подозревают члена семьи. Фото: Arvo Meeks

Вчера в полицию написал заявление человек, у которого из дома пропала крупная сумма, пишет Pärnu Postimees.

Потерпевший сообщил в полицию, что в начале июля из квартиры в Пярну украли около 20 000 евро.

По предварительной информации, деньги забрал член семьи пострадавшего. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сообщил, что это была не обычная кража.

«Насколько известно полиции, в Пярнумаа новая банда воров не орудует», — заверил Хирс.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства, которое было начато по статье о краже.

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