Глава Eesti Energia: государство должно объявить чрезвычайную ситуацию

"Чрезвычайную ситуацию с газоснабжением следует объявить как можно скорее, чтобы предприятия центрального отопления и промышленные пользователи могли в порядке исключения обратиться в Департамент окружающей среды с ходатайством о внесении изменений в их комплексные экологические разрешения", - сказал Суттер.

Изменения в комплексном экологическом разрешении необходимы, чтобы вместо газа использовать для отопления сланцевое масло или другое, еще более загрязняющее окружающую среду топливо.

В Министерстве экономики считают, что чрезвычайные ситуации скорее следует объявлять местным самоуправлениям.