По мнению председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, государство должно объявить чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия уверенности в том, что природного газа хватит на зимний период, передает rus.err.ee.
Глава Eesti Energia: государство должно объявить чрезвычайную ситуацию
"Чрезвычайную ситуацию с газоснабжением следует объявить как можно скорее, чтобы предприятия центрального отопления и промышленные пользователи могли в порядке исключения обратиться в Департамент окружающей среды с ходатайством о внесении изменений в их комплексные экологические разрешения", - сказал Суттер.
Изменения в комплексном экологическом разрешении необходимы, чтобы вместо газа использовать для отопления сланцевое масло или другое, еще более загрязняющее окружающую среду топливо.
В Министерстве экономики считают, что чрезвычайные ситуации скорее следует объявлять местным самоуправлениям.
"Местные самоуправления спросят, почему мы должны объявлять чрезвычайную ситуацию с центральным отоплением, если нет чрезвычайной ситуации с поставками газа", - возразил глава Eesti Energia, добавив, что это замкнутый круг, и кто-то должен сделать первый шаг.