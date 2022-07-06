В Пыхья-Таллинне и Кесклинне предстоят изменения в организации дорожного движения

Нужно обратить внимание, что отрезок бульвара Пыхья у магазина Põhja Rimi между улицами Нийне и Соо станет двунаправленным. Левый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ теэ и с Раннамяэ теэ на бульвары Мере и Пыхья больше нельзя будет совершать.

На Тоомпуйестеэ в обоих направлениях будут размечены однонаправленные полосы для движения велосипедистов, изменится число полос для движения моторных транспортных средств.

Как отметил Новиков, для Таллинна важно при помощи реализации нового решения обеспечить безопасность пешеходам и велосипедистам. «Отделение полос для движения велосипедов от остальной проезжей части позволяет создать отдельное пространство для проезда на велосипедах и самокатах, от чего выиграют также пешеходы, - отметил Новиков. – Это неизбежно приведет к изменениям в существующем пространстве. Рядом с пешеходным переходом у поликлиники Каарли стесненные условия для всех участников движения, на автобусных остановках водители автобусов и велосипедисты должны быть внимательны и считаться друг с другом, договариваясь при помощи знаков, кто кому уступает дорогу. В будущем предстоит реконструкция улицы, в рамках которой планируется сделать эти участки более удобными для всех участников движения».