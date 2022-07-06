Писатель: у некоторых деятелей русской поп-культуры надо будет спрашивать – ты действительно верил в необходимость убивать?

- Лично для меня нет. Лично для меня не изменилось вообще ничего, но, может быть, потому что все мои проекты, которые сейчас в работе, они были начаты еще до войны. Но у меня должны выйти в ближайшем будущем две книги. Одна уже совсем вот-вот, обещают, что в начале осени она выйдет. Вторая сейчас в процессе перевода с русского на эстонский. Вроде бы ничего не изменилось. Я думаю, что это связано именно с моей фигурой, потому что люди знают, что я говорю и что думаю. Может быть, для кого-то это положение и изменилось, я просто не могу рассуждать об этом на более широкой основе.

Мне очень нравится вменяемость культурной политики Эстонии. Никакой охоты на ведьм не происходит. Я бы даже сказал, что происходит нечто обратное. Моим мнением стали чаще интересоваться, причем не только о войне. О войне, конечно, тоже спрашивают, но спрашивают и об очень многих других вещах. Это немного напоминает период «Бронзовой ночи», когда всех, кто-то умеет как-то складывать тут слова по-русски, пресса стала выдергивать и просить поделиться мнением о происходящем. И сейчас наблюдается почти то же самое.