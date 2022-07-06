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Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов

rus.postimees.ee
Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов
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Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное.
Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

British Airways отменила в июле 1500 рейсов, сообщает Postimees со ссылкой на Би-би-си.

Авиационная отрасль во всем мире страдает от нехватки персонала.

British Airways в период с апреля по октябрь сократила 10 процентов регулярных рейсов, и теперь сообщила, что необходимо еще больше сокращений.

«В начале этого года мы приняли превентивные меры, чтобы сократить летнее расписание и как можно скорее уведомить клиентов об изменениях», — сказал пресс-секретарь British Airways.

«Поскольку весь авиационный сектор находится в хаосе из-за забастовок и нехватки персонала, необходимо провести еще больше сокращений», — добавил он.

British Airways заявила, что связалась с клиентами, чтобы извиниться и предложить перебронирование или полный возврат средств за отмененные рейсы.

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