Еще одна авиакомпания сообщила об отмене 1500 рейсов

Авиационная отрасль во всем мире страдает от нехватки персонала.

British Airways в период с апреля по октябрь сократила 10 процентов регулярных рейсов, и теперь сообщила, что необходимо еще больше сокращений.

«В начале этого года мы приняли превентивные меры, чтобы сократить летнее расписание и как можно скорее уведомить клиентов об изменениях», — сказал пресс-секретарь British Airways.

«Поскольку весь авиационный сектор находится в хаосе из-за забастовок и нехватки персонала, необходимо провести еще больше сокращений», — добавил он.