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Интервью ⟩ Президент Алар Карис: если коалиция в ближайшее время не появится, премьер-министр должна уйти в отставку

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Президент Алар Карис: если коалиция в ближайшее время не появится, премьер-министр должна уйти в отставку
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Президент общался с представителями партий, ведущих переговоры о создании новой коалиции, и его интуиция подсказывает, что коалиция будет создана.
Президент общался с представителями партий, ведущих переговоры о создании новой коалиции, и его интуиция подсказывает, что коалиция будет создана. Фото: Мадис Вельтманн

Президент Эстонии Алар Карис сказал в интервью Postimees, что затянувшиеся коалиционные переговоры могла бы закончить премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), если бы она сама ушла в отставку или ей выразили вотум недоверия. Тогда у президента появилась бы возможность предложить кому-то другому сформировать правительство или обдумать вариант проведения внеочередных выборов. Последнее Карис не поддерживает и надеется, что сегодняшний возможный правящий союз достигнет договоренности.

- Вы очень открыто раскритиковали на радио Vikerraadio то, что Кая Каллас сказала изданию Financial Times. Открытое общение – это ваша осознанная тактика?

- Если спрашивают, нужно отвечать, и если имеется позиция или мнение, то его можно высказать. В конкретном случае моя позиция такая, и я подчеркнул, что если бы мне пришлось это сказать, то я сделал это иначе.

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