Президент Эстонии Алар Карис сказал в интервью Postimees, что затянувшиеся коалиционные переговоры могла бы закончить премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), если бы она сама ушла в отставку или ей выразили вотум недоверия. Тогда у президента появилась бы возможность предложить кому-то другому сформировать правительство или обдумать вариант проведения внеочередных выборов. Последнее Карис не поддерживает и надеется, что сегодняшний возможный правящий союз достигнет договоренности.
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Интервью ⟩ Президент Алар Карис: если коалиция в ближайшее время не появится, премьер-министр должна уйти в отставку
Президент Алар Карис: если коалиция в ближайшее время не появится, премьер-министр должна уйти в отставку
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