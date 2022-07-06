Интервью ⟩ Президент Алар Карис: если коалиция в ближайшее время не появится, премьер-министр должна уйти в отставку

- Вы очень открыто раскритиковали на радио Vikerraadio то, что Кая Каллас сказала изданию Financial Times . Открытое общение – это ваша осознанная тактика?

- Если спрашивают, нужно отвечать, и если имеется позиция или мнение, то его можно высказать. В конкретном случае моя позиция такая, и я подчеркнул, что если бы мне пришлось это сказать, то я сделал это иначе.