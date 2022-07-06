Российского бизнесмена обвиняют в контрабанде леса в Эстонию

Новокузнецкая транспортная прокуратура установила, что в период с мая по август прошлого года участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Новокузнецке, осуществил поставки в Эстонию пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом более 89 кубометров на общую сумму, превышающую один миллион рублей, пишет портал vse42.ru.