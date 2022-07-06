Сирет Котка: на каком основании Партия реформ решила отказаться от финансирования Таллиннской больницы?

По словам Котка, единолично и поспешно принятые реформистами решения демонстрируют их отношение к здравоохранению и благополучию медработников и людей.

«До сих пор объяснения премьер-министра были очень поверхностными и неточными. Поэтому мы хотели бы получить конкретный ответ на вопрос, на основании каких фактов и какой документации было принято решение исключить Таллиннскую больницу из списка финансируемых объектов? Важно помнить, что Министерство социальных дел и город Таллинн подписали соглашение о строительстве Таллиннской больницы в феврале 2019 года. От этого соглашения отказались? Если да, то когда и кем было принято соответствующее решение?» - спрашивает Котка.

Котка добавила, что Таллиннская больница, согласно планам, должна была представлять из себя медицинский городок общегосударственного значения, рассчитанный на обслуживание более 600 тысяч человек. Она подчеркнула, что такая больница вывела бы систему здравоохранения Эстонии на новый уровень. «Я согласна с президентом Аларом Карисом, что решение Партии реформ отказаться от финансирования Таллиннской больницы производит удручающее впечатление, говорить о его профессионализме не приходится. Понятно, что содержательных аргументов у премьер-министра нет, и речь идет о политической насмешке».