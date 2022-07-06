Оружие выдаст стрелка? В ходе розыска садиста, убившего аистов, сделали важное открытие

Окружной прокурор Мерике Лугна сказала новостям TV3, что убийцу птиц по-прежнему ищут. Однако сыщики знают теперь гораздо больше, чем в самом начале.

«Сейчас известно, что аистов убили из одного оружия, - сообщила прокурор. – Мы проверили много сообщений, но, к сожалению, эта информация нас никуда не привела».

Лугна более чем уверена, что сейчас не все обладающие информацией поделились ею с официальными властями, она призывает людей помочь следствию: «Для того чтобы в итоге подозреваемый был пойман, а у общества сохранилось чувство безопасности, нужно понять, что даже малейшая информация может продвинуть следствие вперед. Это важно и потому, что в данном случае речь идет о пригодном для стрельбы оружии и умышленной деятельности. Восемь журавлей невозможно убить случайно».

И член правления Эстонского объединения по защите диких животных Вирге Высуъялг подтвердил, что информации, которая помогла бы выйти на след стрелка, пока не поступало: «Но поступали тревожащие сообщения о том, что в этом регионе, к сожалению, совершенно обычно, что убивают зашедших на территорию диких животных и птиц».

Белые аисты имеют третью категорию защиты в Эстонии.

Сообщите Департамент окружающей среды и прокуратура просят всех, у кого имеется информация об этом происшествии, передать ее следствию, поскольку каждый любая информация имеет большой вес в расследовании этого преступления. Сообщение можно отправить на адрес info@keskkonnaamet.ee или позвонить по номеру 1247.

Руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс объяснил изданию, что для расследования убийства аистов была создана группа из представителей департамента и полиции: «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы найти человека, расстрелявшего птиц, и выяснить, как это произошло. Но результат расследования предсказать нельзя. О том, что случилось, мы сможем говорить только тогда, когда доведем следствие до конца».