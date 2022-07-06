Обзор украинских СМИ: от Лугано до Луганска и от Ивана Купалы до боевых роботов

Украина мобилизовала НАТО

Кроме постоянного мониторинга обстановки на фронтах, украинская пресса продолжает обсуждать важные международные форумы, которые в этом году проходят даже несмотря на сезон летних отпусков. Июньский саммит НАТО в Мадриде, итоги которого анализирует «Укринформ», фактически знаменовал собой крупную перемену в политической философии альянса: если до этого Россия рассматривалась пусть и как сложный, но партнер, то теперь она напрямую объявлена военной угрозой.

Мадридский саммит принял новый масштабный пакет поддержки Украины, который состоит из поставок как непосредственно вооружений, так и гуманитарной помощи. Причем, что особенно важно, в выступлениях лидеров альянса стала четко обозначаться цель – не допустить поражения Украины в этой войне. Поскольку в таком случае следующими объектами агрессии кремлевской нео-империи, очевидно, станут сами страны НАТО – это понимание стало у них уже фактически всеобщим.

Новый план Маршалла?

Помимо саммита НАТО, на днях в швейцарском городе Лугано также состоялась крупная международная конференция с участием представителей более 40 стран, посвященная послевоенному восстановлению Украины. Юрист Мартина Богуславец пишет в «Украинской правде» о том, речь идет о суммах около 750 миллиардов долларов. Причем, по мнению украинских участников, это не просто международные инвестиции, но затраты должны покрываться за счет замороженных российских активов в западных странах.