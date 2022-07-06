На минувшей неделе украинская пресса писала о результатах международных саммитов, о психологии бизнеса в кризисную эпоху и новых военных технологиях, но не забывала и о древних народных традициях.
Обзор украинских СМИ: от Лугано до Луганска и от Ивана Купалы до боевых роботов
Украина мобилизовала НАТО
Кроме постоянного мониторинга обстановки на фронтах, украинская пресса продолжает обсуждать важные международные форумы, которые в этом году проходят даже несмотря на сезон летних отпусков. Июньский саммит НАТО в Мадриде, итоги которого анализирует «Укринформ», фактически знаменовал собой крупную перемену в политической философии альянса: если до этого Россия рассматривалась пусть и как сложный, но партнер, то теперь она напрямую объявлена военной угрозой.
Мадридский саммит принял новый масштабный пакет поддержки Украины, который состоит из поставок как непосредственно вооружений, так и гуманитарной помощи. Причем, что особенно важно, в выступлениях лидеров альянса стала четко обозначаться цель – не допустить поражения Украины в этой войне. Поскольку в таком случае следующими объектами агрессии кремлевской нео-империи, очевидно, станут сами страны НАТО – это понимание стало у них уже фактически всеобщим.
Новый план Маршалла?
Помимо саммита НАТО, на днях в швейцарском городе Лугано также состоялась крупная международная конференция с участием представителей более 40 стран, посвященная послевоенному восстановлению Украины. Юрист Мартина Богуславец пишет в «Украинской правде» о том, речь идет о суммах около 750 миллиардов долларов. Причем, по мнению украинских участников, это не просто международные инвестиции, но затраты должны покрываться за счет замороженных российских активов в западных странах.
Этот новый план Маршалла, как его назвало агентство «ТСН», предусматривает не только восстановление разрушенных городов и предприятий Украины, но и модернизацию экономики страны, включая цифровую трансформацию и переход к зеленой энергетике. Однако сейчас все же главным остается вопрос о том, как остановить российское наступление, поскольку без этого обсуждать послевоенные планы выглядит, мягко говоря, преждевременным. Окажется ли легким путь между городами с такими созвучными названиями – Лугано и Луганск?
Уроки войны для бизнеса
Украинский предприниматель Юрий Атанасов перечисляет в издании «Дело» уроки, которые, по его мнению, должны извлечь деятели бизнеса из этой войны, к которой они оказались совершенно не готовы. Главным из этих уроков он полагает внимательную оценку рисков, чтобы не быть застигнутым врасплох непредвиденной ситуацией. И как ни странно, даже в эпоху войны самыми устойчивыми оказываются долгосрочные отношения, потому что партнеры, привыкшие к ним, постараются оказать вам поддержку.
Несмотря на военный форсмажор, украинский бизнес в целом выдержал этот экзамен, и его связи с партнерами из других стран не только не прервались, но даже укрепились. Помогает этому высокий уровень коммуникации, а также стремление к безусловному выполнению обязательств перед клиентами, что сегодня кратно повышает репутацию украинских компаний, а она составляет собой капитал, который дороже денег.
Беспилотники – это не только дроны
Понятно, что в условиях войны повышенным спросом начинает пользоваться современная военная техника. Однако Украина не только ожидает ее поставок от западных союзников, но и производит сама. «Укринформ» публикует интервью с Иваном Кириченко, главным конструктором КБ «Роботикс», которое разрабатывает модели наземных боевых роботов, способных эффективно уничтожать танки и укрепления противника. Кроме того, роботы могут выполнять разведывательные задачи и эвакуировать раненых бойцов. Словом, похоже, что началось буквальное воплощение некогда фантастического фильма «Терминатор»…
Однако, по мнению конструктора, массовому производству боевых роботов пока препятствуют советские стандарты, которые, как ни странно, сохранились и в нынешней украинской армии. Они касаются постановки новой техники на вооружение, согласование которой может происходить годами, что никак не соответствует динамике развития современных технологий. Хотя опытные образцы боевых роботов уже применялись на фронте и вызывали панику у агрессоров.
Прогонит ли купальский огонь имперскую нечисть?
«УНИАН» напоминает, что 7 июля украинцы отмечают древний праздник Ивана Купала. В принципе, это тот же самый праздник, что и Иванова ночь в Эстонии, только с поправкой на разницу григорианского и юлианского календарей. В этот вечер разжигают костры, купаются в реках и озерах, плетут венки, ищут волшебный цветок папоротника…
Интересно, что в Украине этот традиционный народный праздник остается весьма массовым, тогда как в России его отмечают лишь отдельные культурные активисты. Но забавно, что при этом Россия в лице своих медиа-пропагандистов позиционирует себя как «защитницу традиционных ценностей». Наверное, у империи и свободных народов традиции разные, и может быть, одним из желаний, которое загадают собравшиеся у украинских купальских костров, будет навсегда прогнать злых духов оккупации…