Вчера Bolt сообщил, что тестирует в Эстонии решения, которые позволят предотвратить неправильную парковку и езду на электросамокатах вдвоем. В последнем случае на телефон пользователя будет отправляться уведомление.
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Bolt сможет вычислять любителей кататься вдвоем на одном электросамокате: последует ли наказание?
Bolt сможет вычислять любителей кататься вдвоем на одном электросамокате: последует ли наказание?
Передвигаться вдвоем на немоторизованном транспорте вроде электросамоката запрещено законом. Прошлогодний опрос Департамента транспорта показал, что каждый пятый ездил вдвоем, и также полиции в случае самокатов приходится больше всего вмешиваться, когда речь идет об езде вдвоем.