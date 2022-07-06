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Bolt сможет вычислять любителей кататься вдвоем на одном электросамокате: последует ли наказание?

Брита-Мария Алас
Bolt сможет вычислять любителей кататься вдвоем на одном электросамокате: последует ли наказание?
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Kergliikurid linnapildis
Kergliikurid linnapildis Фото: Taavi Sepp

Вчера Bolt сообщил, что тестирует в Эстонии решения, которые позволят предотвратить неправильную парковку и езду на электросамокатах вдвоем. В последнем случае на телефон пользователя будет отправляться уведомление.

Передвигаться вдвоем на немоторизованном транспорте вроде электросамоката запрещено законом. Прошлогодний опрос Департамента транспорта показал, что каждый пятый ездил вдвоем, и также полиции в случае самокатов приходится больше всего вмешиваться, когда речь идет об езде вдвоем.

Сейчас Bolt тестирует решение, которое обнаруживает двух человек на электросамокате. В уточняющем ответе Postimees пояснили, что они все-таки не сторонники штрафов, а останавливать электросамокаты на скорости может быть опасно. В этом случае самокатчик, нарушивший правила, получит уведомление на свой мобильный телефон, но не получит штраф или запрет.

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