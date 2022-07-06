Украинские беженцы могут открыть счет в банке Citadele в ускоренном порядке

«Открытие банковского счета – необходимое условие для получения различных пособий, предусмотренных военным беженцам, поэтому крайне важно, чтобы счет можно было открыть быстро и без лишней бюрократии», – отметил руководитель филиала Citadele в Эстонии Райнер Моппель.

Для граждан Украины, ищущих убежища в Эстонии, открытие счета в банке Citadele является бесплатной услугой. Раньше для этого им надо было записаться на визит и посетить филиал банка, имея при себе документ. Теперь же в мобильном приложении Citadele подать заявку на открытие счета можно круглосуточно, причем сделать это можно из любого места, где есть мобильная связь и интернет.

Чтобы открыть счет в банке, нужно выполнить несколько простых шагов: установить мобильное приложение Citadele, сделать селфи, сфотографировать украинский проездной документ или удостоверение личности, а также предоставить информацию о себе, указав зарегистрированный в Эстонии номер телефона и персональный код. Весь процесс подачи заявки занимает примерно 5–7 минут. Если предоставленная информация корректна, с клиентом свяжется работник банка, чтобы уточнить остальные детали. При этом клиенту в банк приходить не нужно, так как банковская карта и остальные документы будут отправлены на указанный клиентом адрес.

«Понимая, что украинцы стали частью нашего общества, и наблюдая большой приток военных беженцев в страны Балтии, мы незамедлительно приступили к работе над расширением спектра функций мобильного приложения, – добавил Моппель. – На сегодняшний день в банк Citadele в странах Балтии поступило уже более 4200 заявок от граждан Украины. Учитывая, что банковский счет в наши дни является основной потребностью, возможность открыть его дистанционно упростит весь процесс обустройства в новой стране».