С понедельника Elron будет возить пассажиров из Пяэскюла в Кейла на автобусах

По словам Ронние Конго, такое решение было необходимо для составления устойчивого графика и обеспечения пересадок: «Мы понимаем, что это не самое удобное решение, но поскольку в том же регионе в это же время идет строительство шоссе, то имеется большая опасность опоздания автобусов. Это ударило бы по всему движению автобусов и поездов в западном направлении, поскольку на большинстве рейсов нужно дважды пересаживаться, а поезд или автобус не могут выйти раньше, чем прибудет предыдущий состав и все пассажиры пересядут. Во время остановки при движении в обоих направлениях у станции Валингу также может возникнуть ситуация, когда на маленькой парковке одновременно могут оказаться до пяти автобусов, и они физически не смогут там уместиться».