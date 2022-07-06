В Ида-Вирумаа начинается строительство крупного ветропарка

По словам старейшины волости Люганузе Марьи-Лийзы Вейсер, по причине нехватки энергии, продолжающегося роста цен на электричество и растущей инфляции все чаще говорят о необходимости возобновляемой энергии и ее доле в общем потреблении энергии. «Производство электроэнергии на ветряных и солнечных парках экологичнее и дешевле, чем энергетическая промышленность, основанная на ископаемом топливе. В настоящее время для Эстонии в равной степени важны повышение снабжения собственных нужд и энергетическая независимость, а также уменьшение влияния на окружающую среду. В Ида-Вирумаа очень благоприятные условия для производства ветряной энергии и есть предпосылки для строительства солнечных парков, и мы хотим быть частью зеленого поворота и решения энергетического кризиса», – сказал Вейсер.