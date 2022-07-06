Enefit Green строит в Ида-Вирумаа, в волости Люганузе гибридный парк, производящий электроэнергию из ветра и солнца, который будет запущен уже в следующем году. Такое гибридное решение для крупномасштабного производства электроэнергии создается в Эстонии впервые. Сегодня в полдень состоялась торжественная закладка краеугольного камня фундамента первого ветряка парка Пуртсе.
В Ида-Вирумаа начинается строительство крупного ветропарка
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, закладка краеугольного камня парка Пуртсе знаменует собой начало новой эры в возобновляемой энергетике Эстонии. «Enefit Green в ближайшие годы увеличит свое производство возобновляемой энергии в четыре раза, и мы также готовим следующее инвестиционное решение о строительстве ветропарка Сопи в Эстонии. При поддержке новых ветропарков в ближайшие годы к жителям Эстонии будет поступать значительно больше экологически чистой и доступной электроэнергии, а также улучшится энергетическая безопасность государства», – сказал Кярмас.
По словам Кярмаса, в Пуртсе с умом используется то обстоятельство, что энергия ветра и солнца дополняют друг друга. «Парк Пуртсе задает направление инноваций в ветряной и солнечной энергетике. Использующее оба способа производства гибридное решение для крупномасштабного производства электроэнергии создается в Эстонии впервые. Это позволяет сократить затраты на строительство парков и гораздо эффективнее использовать ограниченный сетевой ресурс. Для потребителя выигрыш в цене на электроэнергию достигается, поскольку каждая новая возобновляемая электростанция помогает удешевить рыночную цену на электроэнергию».
Руководитель Eesti Energia и председатель совета Enefit Green Хандо Суттер подтвердил, что энергетический концерн стремится к электрификации на основе возобновляемой электроэнергии, чтобы заменить ископаемые топлива безуглеродной электроэнергией. «Для перехода на безуглеродное производство электроэнергии мы привлекаем и наших клиентов, которые помогают реализовать зеленый поворот и наперед выкупают электроэнергию, которую будет производить строящийся ветропарк. От нас заказчик получает зеленую электроэнергию и долгосрочную уверенность в цене на электроэнергию, а мы, как разработчик возобновляемой энергии, получаем уверенность в реализации инвестиций», – сказал Суттер.
По словам старейшины волости Люганузе Марьи-Лийзы Вейсер, по причине нехватки энергии, продолжающегося роста цен на электричество и растущей инфляции все чаще говорят о необходимости возобновляемой энергии и ее доле в общем потреблении энергии. «Производство электроэнергии на ветряных и солнечных парках экологичнее и дешевле, чем энергетическая промышленность, основанная на ископаемом топливе. В настоящее время для Эстонии в равной степени важны повышение снабжения собственных нужд и энергетическая независимость, а также уменьшение влияния на окружающую среду. В Ида-Вирумаа очень благоприятные условия для производства ветряной энергии и есть предпосылки для строительства солнечных парков, и мы хотим быть частью зеленого поворота и решения энергетического кризиса», – сказал Вейсер.
Гибридный парк Пуртсе расположен в волости Люганузе между деревнями Вайну и Матка. Enefit Green построит там пять новых ветрогенераторов и солнечную электростанцию, состоящую примерно из 49 000 панелей.
Прогнозируемый годовой объем производства гибридного парка составит в общей сложности 78 гигаватт-часов, что покрывает годовое потребление 24 000 средних эстонских домохозяйств. Мощность ветропарка составляет 21 мегаватт, солнечного парка – 32 мегаватта.
Компания Enefit Green приобрела проект развития ветропарка Пуртсе в марте прошлого года. В январе этого года было принято окончательное инвестиционное решение, после чего началось строительство. Парк Пуртсе пройдет путь от инвестиционного решения до производства электроэнергии всего за 14 месяцев.
Инвестиционное решение для солнечного парка было принято Enefit Green в мае этого года, и сейчас там тоже началось строительство.
Об Enefit Green
- Enefit Green – крупнейший в странах Балтии производитель возобновляемой энергии, цель которого – увеличить к 2026 году производственные мощности в 4 раза до 1900 мегаватт.
- В Эстонии, Латвии, Литве и Польше предприятию в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, четыре станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.
- В 2021 году компания Enefit Green произвела около 1200 гигаватт-часов электроэнергии и 620 гигаватт-часов тепловой энергии.
- Предприятие строит четыре ветропарка общей мощностью более 200 мегаватт. Два из них в Литве, один в Финляндии и один в Эстонии. Общий объем этих инвестиций составляет около 250 миллионов евро.
- В настоящее время строятся три солнечных парка – два в Польше и один в Эстонии. Мощность этих парков составляет около 45 мегаватт, а общий объем инвестиций составляет около 30 миллионов.
- Акции Enefit Green котируются на Таллиннской бирже Nasdaq, у компании более 60 000 тысяч инвесторов.