Федотов находится в госпитале Минобороны из-за обострения заболевания

«Иван Федотов находится в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать», – сказал журналист Сергей Орлов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Напомним, ранее адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы Ивана Федотова, заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).