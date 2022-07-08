На 36-м саммите НАТО, который проходил с 29 по 30 июня в Мадриде, страны-участницы договорились об общем видении новых угроз и приоритетах развития альянса на следующее десятилетие.
Исторический саммит: НАТО готов обороняться, расширяться, инвестировать в стартапы
По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, мир изменился и стал опаснее, что мотивирует альянс яснее сознавать свою ответственность. Центральными темами саммита стали противостояние с Россией, поддержка Украины, вступление Финляндии и Швеции, а также развитие технологического превосходства союзников.
Новая стратегия с учетом обострения
На саммите была подписана новая концепция, исходящая из «стратегического соперничества и растущей непредсказуемости», в первую очередь из-за агрессивной войны Российской Федерации против Украины, которая нарушила мир в Европе и вызвала продовольственный кризис. Также впервые в стратегической концепции НАТО выделяется Китай, чьи внешнеполитические амбиции представляют «систематический вызов» безопасности НАТО. Концепция упоминает и угрозу терроризма на фоне бесконтрольного распространения новых технологий и вооружений, а также изменение климата, которое провоцирует нестабильность на южном фланге НАТО.
Действия России подтолкнули альянс к решительным оборонительным шагам. Теперь задача союзников – готовиться к защите от России всеми доступными методами. В отношении Китая НАТО также будет проводить более настороженную политику, оставаясь, однако, открытым к конструктивному сотрудничеству. В ответ на изменение климата НАТО планирует сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов и достичь углеродной нейтральности в 2050 году. «Мы не можем выбирать между зелеными армиями и сильными армиями. Они должны быть и теми, и другими», – заявил Йенс Столтенберг.
Восточный фланг будет усилен
Страны Балтии с точки зрения обороны альянса – единый регион, по которому проходит восточная граница НАТО. До 2014 года в странах Балтии не было ни одного военного подразделения НАТО, так как Россия считалась безопасной партнерской страной. После аннексии Крыма в регионе были размещены небольшие группы «расширенного передового присутствия НАТО». Это должно было поднять цену агрессии для России и удержать ее от военных провокаций. Теперь задача НАТО – сделать нападение немыслимым. Российская угроза всегда остро осознавалась на восточных рубежах альянса, и на саммите в Мадриде союзники, наконец, пришли к общему видению.
Испания уже развернула в Латвии батарею противовоздушной обороны NASAMS, которая будет прикрывать все небо Балтии. Великобритания удвоит количество военнослужащих в группе передового присутствия НАТО в Эстонии, которая получит дополнительные вертолеты, артиллерию и расширенное штабное командование. Премьер-министр Кая Каллас в разговоре с журналистами сказала, что Эстония получила практически все, чего добивалась эстонская делегация.
Великобритания также укрепит свой контингент на сотни военнослужащих в Польше и Румынии, где дислоцируется миссия НАТО по охране воздушного пространства. Президент США Джо Байден заявил о новых местах дисклокации американских вооруженных сил, включая страны Балтии и Польшу. Кроме того, союзники заблаговременно разместят в странах Балтии технику и материальное обеспечение. По словам Йенса Столтенберга, военнослужащие альянса могут быстро выйти на позиции, однако доставка техники требует времени и больших усилий. Исходя из этого, НАТО разместит на восточном фланге технику без постоянного присутствия полного личного состава. О более конкретных цифрах и сроках пока говорить рано. Всего силы быстрого реагирования НАТО в Европе будут насчитывать около 300 тысяч военнослужащих в полной боевой готовности.
НАТО рассчитывает на победу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи. «Я уверен, что […] мое обращение к вам на саммите НАТО в следующем году – с моим прямым участием, не по Интернету – будет наглядным свидетельством нашей общей победы», – начал Зеленский. Далее он предостерег, что бездействие альянса приведет к ухудшению ситуации не только в Украине, но и в других странах. «Российское руководство публично заявило, что любые попытки диалога воспринимает как слабость – продолжил президент Украины. – Российское государство сегодня видит мир так: вы или бьете, или проигрываете. Их истинные цели нельзя игнорировать, и и на это следует ответить».
Ответ союзников не заставил себя ждать. По инициативе США более 50 стран обещали поставить Украине еще 140 тысяч противотанковых систем, 600 танков, почти 500 единиц артиллерии, более 600 тысяч снарядов, а также системы ПВО, противокорабельной обороны и реактивной артиллерии. На вопрос, как долго США готовы поддерживать Украину, Джо Байден ответил: «Так долго, как это потребуется». Напрасно журналисты напирали на то, что противостояние с Россией провоцирует в Америке возмутительный рост цен. Позиция президента США совпадает с той, которую заняла Кая Каллас, рассказывая эстонским журналистам о настроениях союзников. По ее словам, все сходятся во мнении, что Украина должна победить в войне с Россией. «В противном случае, та цена, которую нам всем придется заплатить, будет ощутимо выше цены военной помощи, которую мы сейчас отправляем в Украину», – заявила премьер Каллас. Таким образом, на саммите НАТО в Мадриде союзники точно определили основные вызовы и подготовились реагировать на них в полную силу.
Турция может пойти на уступки
Вхождение Финляндии и Швеции в НАТО приветствуется всеми членами альянса, кроме Турции, которая выдвинула ряд требований к кандидатам. Президент Эрдоган в ходе трехсторонних переговоров с северными странами достиг соглашения о противодействии терроризму и статусе представителей курдских группировок в Финляндии и Швеции. В Мадриде НАТО официально пригласило двух новых кандидатов присоединиться к альянсу, но теперь парламенты 30 нынешних членов должны ратифицировать этот шаг. Президент Эрдоган отметил, что если Финляндия и Швеция не оправдают ожиданий, то ратификация их присоединения в турецком парламенте может снова встать на паузу. Это потенциальная проблема, потому что президент Финляндии уже сообщил, что вопрос об экстрадиции курдов в Турцию будет решаться независимым финским судом, и решение не обязательно будет в пользу Турции.
Вопрос о реакции России на расширение НАТО не имеет решающего значения, По словам Столтенберга, ни Путин, ни кто-либо еще не вправе закрывать двери НАТО. Более того, желание иметь меньше сил альянса у своих границ обернулось для России противоположными результатами. При этом генсек припомнил и заявление самого Путина, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не представляет угрозы для России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил, что присоединение Швеции и Финляндии является ярким примером оборонительного характера НАТО, так как эти исторически нейтральные страны никто не может заподозрить в агрессивности. Если преграды со стороны Турции удастся преодолеть, скоро Балтийское море станет «озером НАТО», что позитивно скажется на морской безопасности Эстонии и остальных союзников.
НАТО инвестирует в технологии
30 июня главы государств подписали договор о намерении участвовать в работе нового Фонда инноваций НАТО с капиталом в 1 миллиард евро на следующие 15 лет. Это первый межгосударственный фонд, который будет инвестировать в «инновационную экосистему» альянса. В приоритете технологии двойного, то есть гражданского и оборонного назначения: искусственный интеллект, большие данные, новые материалы, технологии в сферах биоинженерии, энергетики и космоса. Учитывая, что экспорт высокотехнологичных изделий в Россию теперь запрещен, технологический разрыв между странами НАТО и потенциальным противником будет увеличиваться. Пока в России пытаются «импортозаместить» гвозди и систему АБС, альянс рассчитывает шагнуть далеко вперед.
Сегодня остро встает вопрос о необходимости взаимной поддержки союзников. Финансирование развития технологий двойного назначения уже способно оживить такие предприятия, как, например, Milrem (эстонский производитель роботизированного транспорта – прим. ред.), которые могли бы помочь эстонской экономике в условиях кризиса.