Исторический саммит: НАТО готов обороняться, расширяться, инвестировать в стартапы

Ответ союзников не заставил себя ждать. По инициативе США более 50 стран обещали поставить Украине еще 140 тысяч противотанковых систем, 600 танков, почти 500 единиц артиллерии, более 600 тысяч снарядов, а также системы ПВО, противокорабельной обороны и реактивной артиллерии. На вопрос, как долго США готовы поддерживать Украину, Джо Байден ответил: «Так долго, как это потребуется». Напрасно журналисты напирали на то, что противостояние с Россией провоцирует в Америке возмутительный рост цен. Позиция президента США совпадает с той, которую заняла Кая Каллас, рассказывая эстонским журналистам о настроениях союзников. По ее словам, все сходятся во мнении, что Украина должна победить в войне с Россией. «В противном случае, та цена, которую нам всем придется заплатить, будет ощутимо выше цены военной помощи, которую мы сейчас отправляем в Украину», – заявила премьер Каллас. Таким образом, на саммите НАТО в Мадриде союзники точно определили основные вызовы и подготовились реагировать на них в полную силу.