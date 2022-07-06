Сколько в Эстонии бездомных и кто они?

Оказалось, что в Эстонии всего 737 873 жилых помещений, из которых заселенных, то есть в которых проживают постоянно, всего 557 146. Было выявлено, что жители Эстонии все чаще предпочитают жить в частных домах, а новые жилые помещения строятся прежде всего в окрестностях Таллинна и Тарту.

«Однако в Эстонии есть и те люди, у которых вовсе отсутствует личное или арендованное жилье или другие возможности постоянного размещения. В основном им определено временное жилье или они ночуют на улице, поэтому в понятии переписи их можно считать бездомными людьми», – сказала ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

В Эстонии предположительно 1060 бездомных людей. Из них 73 процента – мужчины и 27 процентов – женщины, их средний возраст – 52 (53 года у мужчин и 50 у женщин). Среди бездомных людей 53 процента являются русским, 38процентов – эстонцами и 9 процентов – представителями другой национальности.

«К сожалению, среди них есть и несовершеннолетние – их около 9 процентов. Каждый пятый бездомный – человек пенсионного возраста», – добавила Трасберг.

Согласно результатам переписи населения по состоянию на 31.12.2021 больше всего бездомных проживало в Харьюмаа – предположительно 829 (из них 594 в Таллинне). На втором месте – Ида-Вирумаа, где проживает 92 бездомных (из них 62 в Нарве). В Ляэнемаа бездомных людей было 46, в Тартумаа – 26 (из них 17 в городе Тарту). Более чем в половине уездов бездомных людей было менее 10. На Хийумаа по данным переписи населения не живет ни одного бездомного человека.

Информацию о людях, у которых отсутствует личное или арендованное жилье, возможности постоянного размещения, и они направляются во временное жилье или ночуют на улице, была собрана от всех местных самоуправлений в начале 2022 года по состоянию на 31.12.2021. Результаты являются оценочными.