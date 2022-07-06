В сегодняшней газете Postimees написал о том, как шесть девушек из Эстонии не пустили из-за нехватки мест в самолет авиакомпании AirBaltic на линии Стокгольм-Таллинн и заставили два дня ждать нового рейса. Девушки думали, что они не поместились, поскольку замещающий самолет оказался маленьким, однако выяснилось, что AirBaltic просто продал слишком много билетов и это, якобы, является обычной практикой.
Для подписчиков
Почему эстонок не пустили на борт? AirBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билет
Почему эстонок не пустили на борт? AirBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билет
Шесть девушек познакомились в аэропорту, когда работник авиакомпании сообщил им, что на борт они не попадут, и им придется ждать до следующего рейса 48 часов. Билеты они покупали в разное время, они не были последними в очереди и регистрировались не вместе.