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Почему эстонок не пустили на борт? AirBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билет

Брита-Мария Алас
Почему эстонок не пустили на борт? AirBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билет
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Airbus 220-300 компании AirBaltic в цветах эстонского флага.
Airbus 220-300 компании AirBaltic в цветах эстонского флага. Фото: Kārlis Dambrāns / Wikimedia Commons

В сегодняшней газете Postimees написал о том, как шесть девушек из Эстонии не пустили из-за нехватки мест в самолет авиакомпании AirBaltic на линии Стокгольм-Таллинн и заставили два дня ждать нового рейса. Девушки думали, что они не поместились, поскольку замещающий самолет оказался маленьким, однако выяснилось, что AirBaltic просто продал слишком много билетов и это, якобы, является обычной практикой.

Шесть девушек познакомились в аэропорту, когда работник авиакомпании сообщил им, что на борт они не попадут, и им придется ждать до следующего рейса 48 часов. Билеты они покупали в разное время, они не были последними в очереди и регистрировались не вместе.

AirBaltic подтвердил Postimees, что в прошлую пятницу полет проходил по плану, и дело было не в замещающем самолете.

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