30 июня в Мадриде завершился саммит НАТО на высшем уровне. Страны-участницы обсудили стратегии, исходя из новой реальности, в которой мир оказался после 24 февраля. Особенно остро изменения в области безопасности касаются стран Балтии, но эксперты уже отметили, что в Мадриде достигнуты благоприятные для Эстонии соглашения. Это заслуга не только премьер-министра Каи Каллас.
Персона ⟩ Чтоб каждый куст стрелял во врага: как Мартин Херем будет повышать обороноспособность страны
Государственная концепция обороны утверждается политиками, но рекомендации правительству о том, что нужно для адекватного отражения возможных угроз, дает в том числе руководитель Сил обороны. Вскоре работа по усилению обороноспособности страны ляжет на плечи командующего – генерала Мартина Херема. Для Эстонии это большая удача, что в сложный момент армией командует именно этот человек.
Когда не хватает ресурсов, включается эффективность
Мартин Херем занимает руководящие должности в Силах обороны 15 лет, и все это время он последовательно применяет к организации рабочих процессов два принципа: эффективность и ответственность. Все элементы большой конструкции, каковой является армия, должны быть на своем месте и работать с максимальной отдачей. Сегодня обороноспособность придется повысить в разы, а ресурсов у Сил обороны хоть и стало больше, но они все же не безграничны. Поэтому вечное стремление командующего к эффективности может стать спасением.
Так, в связи с военной угрозой страны-союзники по НАТО приняли решение дать Эстонии для защиты целую дивизию. Это не значит, что в будущем под Нарвой разместят танки с орудиями, развернутыми в сторону России. У Эстонии нет ни времени, ни лишних средств на дополнительные казармы и инфраструктуру для иностранного контингента. Да и недвижимость сама по себе оборону не укрепляет.
Решено, что будут разработаны планы быстрого реагирования на случай войны, а на нашей территории разместится штаб. Подразделения, приписанные к дивизии в Эстонии, могут находиться в других странах и в случае необходимости должны быстро быть переброшены к нам.
Ответственный солдат как условие боеспособной армии
Помощь союзников крайне важна, но Мартин Херем всегда был сторонником принципа «на друга надейся, а сам не плошай». Мы должны быть в силах защищаться сами. Как известно, эстонская армия построена как армия резерва, и готовят резервистов на срочной службе. Еще в 2018 году при командующем Рихо Террасе сделали ставку на сознательность солдат, и Херем является активным сторонником этого подхода.
За четыре года командования Херема срочная служба стала гораздо привлекательнее для призывников. Сейчас более 50 процентов срочников приходят добровольно, что сильно улучшает атмосферу службы, поскольку люди выполняют свой долг осознанно. Командованием Сил обороны была пересмотрена программа подготовки: курс стал интенсивнее, предпочтение отдается приобретению полезных навыков, а не строевой подготовке. Стала поощряться инициативность и личная ответственность.
Солдату теперь больше доверяют, но и ждут от него больше. Генерал Херем поддержал идею краткосрочных увольнительных, поскольку военнослужащие воспринимаются не подневольными, а взрослыми разумными людьми.
Продуманный план – половина успеха
Подготовленных на срочной службе резервистов в случае необходимости призывают в армию. Их очень быстро нужно обеспечить всем необходимым, распределить по подразделениям и отправить туда, куда родине понадобится. Для этого разработаны специальные планы. В первые часы возможного военного вторжения колоссальное значение имеет их эффективность.
В свое время, когда командующим Силами обороны был генерал-лейтенант «советской школы» Антс Лаанеотс, на тот момент руководителю штаба Северо-Восточного Оборонительного округа Мартину Херему пришло в голову оптимизировать процесс развертывания сил резерва и для этого рискнуть своей карьерой.
Подполковник Херем пошел к Лаанеотсу и высказал несогласие с утвержденными процедурами, которые, по его мнению, были громоздкими и не гарантировали результата. Он разработал свой план, в котором учел ограниченность времени и ресурсов на мобилизацию, и подал его генералу Лаанеотсу. «Обратная связь командующего была негативной, – рассказывал позднее Херем. Ему было предложено делом доказать свою правоту: «Давай, убедись, какой ты дурак».
Холодной весенней ночью начался рискованный эксперимент, в котором роль резервистов исполняли срочники. Тест показал, что по плану Херема подразделение резервистов можно привести в боевую готовность значительно быстрее и меньшими силами, чем было запланировано в инструкциях. Тогда план Херема так и не был принят, но со временем его начали внедрять при Рихо Террасе. Этот план постоянно совершенствуется до сих пор. Подтверждение тому – мобилизация на учениях «Шип – 2021», когда боеспособные подразделения были сформированы в течение суток, хотя резервисты добирались даже из-за рубежа.
Эстония сможет оказать сопротивление
Эстонская армия должна быть в состоянии защитить страну даже при самых неблагоприятных сценариях. По инициативе Херема разработан план удвоить штат территориальной обороны. Если ранее в ТРО состояло около 10 000 человек, то теперь их будет 20 000.
Смысл этого шага в том, чтобы в случае войны организацией обороны в регионах не пришлось заниматься на ходу, как это случилось в Украине. В каждом уезде должно быть минимум по тысяче человек, которые знали бы своего командира, свое место службы, свои задачи и были бы готовы организованно защищать страну с оружием в руках. Эффективная оборона – когда не только армия, но буквально «каждый куст» стреляет во врага. Вместе с маневренными подразделениями Сил обороны численность вооруженных защитников в случае мобилизации составит около 36 000 человек.
Также уже в ближайшем будущем кардинально изменятся возможности военно-морских сил Эстонии. Это тоже заслуга командующего. Раньше ВМС обладали существенно меньшей боеспособностью, а сейчас военный флот Эстонии сможет оказать реальное сопротивление врагу. ВМС уже получили морские мины, а вскоре Центр оборонных инвестиций закупит и противокорабельные ракеты. Эти ракеты перекрывают Балтийское море и в случае необходимости смогут поразить цель даже в Кронштадте.
Командирская ноша – это ответственность
Есть еще пара историй из жизни генерала Херема, которые вселяют спокойствие за нашу оборону. В 2010 году в Эстонии разбушевался снежный ураган Моника. Десятки машин застряли в снегу на дорогах, и добраться до них спасатели не могли. Людям пришлось ночевать в холодных машинах. Если бы они провели так и следующую ночь, то погибших были бы десятки. Спасатели позвонили Мартину Херему и попросили помощи Сил обороны. На Северо-Востоке, где Херем руководил штабом, необходимой техники был целый батальон, но она была законсервирована как резерв на случай войны и трогать ее в мирное время нельзя. 37-летний подполковник Херем взял на себя ответственность, и людей спасли, а одного человека успели буквально вернуть с того света.
Известен Херем и с неожиданной стороны, своими успехами в борьбе с нашествиями кротов. В одном из интервью он рассказал, что разработал систему эффективной борьбы с кротами, которые докучали ему и всем соседям. Проявить военные навыки его заставила устойчивость животных к традиционным средствам из магазина. «Не может же крот быть умнее человека!» – возмутился генерал и придумал, как сделать ловушку из обычного ведра. Она оказалась настолько эффективной, что отдельной задачей стало своевременное извлечение «землекопов». Забыть в ведре бедного крота нельзя – помрет без еды, а брать грех на душу генерал был не готов. Пришлось оставить даже такую безобидную охоту.
Мартин Херем
- 17 декабря 1973 года – родился в Таллинне
- 1996 – окончил Военный колледж Академии внутренней безопасности
- 2002 – начал преподавать в Академии сил обороны (Тарту)
- 2006 – служил штаб-офицером в международной военной миссии в Ираке
- 2007 – начальник штаба Северо-Восточного оборонительного округа
- 2013 – командующий Учебными заведениями обороны
- 2016 – начальник Генерального штаба Сил обороны
- 2018 – командующий Силами обороны Эстонии.