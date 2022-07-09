Персона ⟩ Чтоб каждый куст стрелял во врага: как Мартин Херем будет повышать обороноспособность страны

Подполковник Херем пошел к Лаанеотсу и высказал несогласие с утвержденными процедурами, которые, по его мнению, были громоздкими и не гарантировали результата. Он разработал свой план, в котором учел ограниченность времени и ресурсов на мобилизацию, и подал его генералу Лаанеотсу. «Обратная связь командующего была негативной, – рассказывал позднее Херем. Ему было предложено делом доказать свою правоту: «Давай, убедись, какой ты дурак».

Холодной весенней ночью начался рискованный эксперимент, в котором роль резервистов исполняли срочники. Тест показал, что по плану Херема подразделение резервистов можно привести в боевую готовность значительно быстрее и меньшими силами, чем было запланировано в инструкциях. Тогда план Херема так и не был принят, но со временем его начали внедрять при Рихо Террасе. Этот план постоянно совершенствуется до сих пор. Подтверждение тому – мобилизация на учениях «Шип – 2021», когда боеспособные подразделения были сформированы в течение суток, хотя резервисты добирались даже из-за рубежа.

Эстония сможет оказать сопротивление

Эстонская армия должна быть в состоянии защитить страну даже при самых неблагоприятных сценариях. По инициативе Херема разработан план удвоить штат территориальной обороны. Если ранее в ТРО состояло около 10 000 человек, то теперь их будет 20 000.