Горуправа прекратила полномочия Тыниса Лийната в качестве старейшины района

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, в Пирита по-прежнему должны быть обеспечены все необходимые услуги. «У местных жителей должна быть уверенность, что независимо от связанного со старейшиной района уголовного производства, управление районом осуществляется и при необходимости можно обратиться в районную управу», - сказал Кылварт. – «Дальнейшие решения относительно управления районом Пирита будут приняты, когда мы получим больше информации».

«Исходя из того, что прокуратура не проинформировала горуправу о том, какие поставки и договоры затрагивает уголовное производство, служба внутреннего контроля начинает проверку всех проведенных Пиритаской районной управой тендеров и заключенных договоров, начиная с 1 января 2021 года. До получения оценки внутреннего контроля или дополнительной информации от правозащитных органов, все заключенные районной управой договоры будут действительны», - добавил мэр.

«Коррупция в любой форме абсолютно неприемлема. Даже подозрение в коррупции подрывает доверие к власти и потому мы ведем всестороннее сотрудничество с правозащитными органами, чтобы ясность в этом расследовании была достигнута как можно быстрее», - сказал Кылварт.