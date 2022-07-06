Исследование: снижений товарообмена с Россией защитило наших экспортеров

Больше всего от закрытия рынков России и Беларуси страдают литовские предприятия.

По сравнению с опросом SEB, проведенным в январе, для эстонских МСП основным по-прежнему является внутренний рынок, значение которого из-за войны несколько возросло. За пять месяцев доля предприятий, для которых их родная страна остается целевым рынком, выросла с 74 процентов до 81 процента. Аналогичным образом, внутренний рынок также является основным предпочтением для предприятий в Латвии (76 процентов) и Литве (77 процентов).

«Ориентация на внутренний рынок не удивительна. В целом, экономическая среда в странах Балтии в первом полугодии была достаточно сильной. Кроме того, несмотря на очень высокую инфляцию, потребление домохозяйств увеличилось, поэтому спрос до сих пор оставался высоким.

Возможно также, что предпринимателям, услуги и товары которых ориентированы на внутренний рынок, проще удалось перенести рост цен на входящие ресурсы на конечного потребителя, чем это можно было бы сделать на экспортном рынке, где конкуренция часто выше», – пояснил член правления, руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

По сравнению с началом года желание предприятий расширяться на существующих экспортных рынках значительно снизилось: доля таких предприятий снизилась с 16 процентов до 9 процентов.

При этом желание выйти на новые рынки осталось практически неизменным, несмотря на влияние войны.