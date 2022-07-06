Согласно проведенному SEB опросу Baltic Business Outlook (BBO), война не оказала существенного влияния на экспортные планы малых и средних предприятий (МСП) Эстонии.
Исследование: снижений товарообмена с Россией защитило наших экспортеров
Больше всего от закрытия рынков России и Беларуси страдают литовские предприятия.
По сравнению с опросом SEB, проведенным в январе, для эстонских МСП основным по-прежнему является внутренний рынок, значение которого из-за войны несколько возросло. За пять месяцев доля предприятий, для которых их родная страна остается целевым рынком, выросла с 74 процентов до 81 процента. Аналогичным образом, внутренний рынок также является основным предпочтением для предприятий в Латвии (76 процентов) и Литве (77 процентов).
«Ориентация на внутренний рынок не удивительна. В целом, экономическая среда в странах Балтии в первом полугодии была достаточно сильной. Кроме того, несмотря на очень высокую инфляцию, потребление домохозяйств увеличилось, поэтому спрос до сих пор оставался высоким.
Возможно также, что предпринимателям, услуги и товары которых ориентированы на внутренний рынок, проще удалось перенести рост цен на входящие ресурсы на конечного потребителя, чем это можно было бы сделать на экспортном рынке, где конкуренция часто выше», – пояснил член правления, руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.
По сравнению с началом года желание предприятий расширяться на существующих экспортных рынках значительно снизилось: доля таких предприятий снизилась с 16 процентов до 9 процентов.
При этом желание выйти на новые рынки осталось практически неизменным, несмотря на влияние войны.
«Безусловно, следует приветствовать, что МСП и сегодня задумываются о новых рынках, поскольку это позволяет снизить риски, связанные с единственным рынком, и дает возможности для роста», – добавил Леппянен.
Война сотрясает литовских экспортеров, на Эстонию потеря российского и белорусского рынков влияет меньше
Опрос также показал, как война повлияла на деятельность эстонских МСП на российском и белорусском рынках: 2 процента МСП уже покинули белорусский рынок или планируют сделать это, для российского рынка соответствующий показатель составляет 5%. В Латвии таких предприятий несколько больше, и в сравнении между всеми странами Балтии больше всего страдают литовские экспортеры – 8 процентов предприятий планируют уйти с российского рынка и 9 процентов – с белорусского рынка.
«Относительно большее количество литовских предпринимателей, покидающих белорусский и российский рынки, связано с тем, что экономика Литвы была немного теснее связана с этими странами, чем Эстония. В Литве было больше МСП, которые ранее экспортировали продукцию и услуги в Беларусь и Россию и которые теперь решили уйти либо из-за санкций, либо добровольно. Поскольку товарообмен эстонских МСП с Россией и Беларусью был меньше, предпринимателям не пришлось в связи с войной менять свою коммерческую деятельность в такой большой степени.
Не исключено, что именно поэтому прогнозы оборота эстонских предпринимателей на данный момент немного более позитивны, чем в других странах Балтии. Однако вполне вероятно, что как цепочки поставок, которые претерпят изменения из-за войны, так и инфляционная среда во втором полугодии повлияют и на эстонские МСП», – прокомментировал Леппянен.
Исследование SEB проводилось в мае 2022 года. Всего в странах Балтии в исследовании приняли участие 2072 предприятий, в том числе 811 из Эстонии.