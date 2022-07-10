Круиз на пароме: «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда...»

Об этом свидетельствуют бесчисленные просьбы подарить, отдать, продать заветные купоны, а также не менее заветные коды, дающие немаленькие скидки. При этом желающих просто купить билеты на паром за свои кровные тоже хватает. Посмотрим, где, что и почем и попробуем выяснить плюсы и минусы различных паромных компаний

«Вода, вода... Кругом вода»

Но одно дело решить «купить билет на пароход», как пел еще один любимец советской публики – Андрей Миронов в роли Остапа Бендера, а другое дело – выбрать этот пароход. Посмотрим, как можно добраться до Швеции морем, но не только популярным «Таллинком».

Если вы путешествуете на автомобиле и не слишком взыскательны в плане удобств, отправляйтесь на ночь глядя в Палдиски. Оттуда старый добрый грузовой паром компании DFDS к утру доставит вас до Капельшера, от которого до Стокгольма всего 90 километров по свободным и комфортабельным дорогам. Вся Швеция перед вами – выбирайте любое направление дальнейшего путешествия. Кстати, несмотря на ретро-каюты, кухня на паромах DFDS отменная – лично проверено. К тому же, недавно на линию вышел паром большей вместимости Optima Seaways.