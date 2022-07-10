Конечно, не так. Правда, милая песенка в исполнении Эдуарда Хиля давно устарела: сейчас проводы на паром заканчиваются вдали от морских лайнеров – на первых этажах терминалов. Но романтика морских путешествий никуда не делась: судя по активности в тематических группах социальных сетей, жители Эстонии в массовом порядке жаждут отправиться в круиз до Стокгольма и обратно.
Круиз на пароме: «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда...»
Об этом свидетельствуют бесчисленные просьбы подарить, отдать, продать заветные купоны, а также не менее заветные коды, дающие немаленькие скидки. При этом желающих просто купить билеты на паром за свои кровные тоже хватает. Посмотрим, где, что и почем и попробуем выяснить плюсы и минусы различных паромных компаний
«Вода, вода... Кругом вода»
Но одно дело решить «купить билет на пароход», как пел еще один любимец советской публики – Андрей Миронов в роли Остапа Бендера, а другое дело – выбрать этот пароход. Посмотрим, как можно добраться до Швеции морем, но не только популярным «Таллинком».
Если вы путешествуете на автомобиле и не слишком взыскательны в плане удобств, отправляйтесь на ночь глядя в Палдиски. Оттуда старый добрый грузовой паром компании DFDS к утру доставит вас до Капельшера, от которого до Стокгольма всего 90 километров по свободным и комфортабельным дорогам. Вся Швеция перед вами – выбирайте любое направление дальнейшего путешествия. Кстати, несмотря на ретро-каюты, кухня на паромах DFDS отменная – лично проверено. К тому же, недавно на линию вышел паром большей вместимости Optima Seaways.
Самый популярный перевозчик на линии Таллинн – Стокгольм, разумеется, Tallink. Но сейчас паромы туда ходят через день, что не совсем удобно, если вы планируете посетить какой-то концерт, мероприятие или – не дай бог – важные переговоры, назначенные на конкретное число. Зато ежедневно в Стокгольм отправляются из Хельсинки паромы Tallink Silja: Serenade и Symphony. Это отличный вариант, если вы располагаете свободным временем, потому что в этом случае вам предстоит сначала добираться из Таллинна до Хельсинки. А там от одного терминала до другого путь недалек – на трамвае это займет с полчаса, пешком – в два с половиной раза больше, и это если еще по сторонам смотреть. Tallink предлагает таким пассажирам скидку на билет из Эстонии до Финляндии. А билет в каюту того же типа на роскошных Serenade и Symphony может выйти даже дешевле, чем на привычной уже многим Baltic Queen.
Для тех, кто не спешит
Летнее предложение сделал жителям Эстонии Viking Line. Компания на два месяца продлевает маршрут своих шведских паромов. В этом году это – Amorella и Gabriella. По обычному расписанию корабль прибывал в Хельсинки из Швеции утром и стоял там на приколе до шести вечера, чтобы вновь отбыть в Стокгольм. А с 18 июня до 11 августа паромы не тратят времени на отдых в терминале Катаянокка, а отправляются к нам в Таллинн, чтобы отвезти сюда значительное количество пассажиров с той стороны и забрать наших.
Этот круиз – для тех, кто не спешит. Получив в Таллинне карточку-ключ от каюты и ваучеры на предварительно заказанное питание, можно два с половиной часа отдыхать, разбирать багаж, прогуливаться по верхней палубе и наслаждаться видами.
Внутреннее устройство паромов Amorella и Gabriella сильно отличается от паромов Tallink: потолки ниже, коридоры – уже, меньше мест для уединения на мягком диванчике с книгой или компьютером. Несколько напрягает большое количество игровых автоматов, которые находятся не в отдельном помещении, а прямо в узкой части палубы, где снуют толпы, буквально толкая играющих под руку.
Надо просто пережить два с половиной часа финского «перехода», когда многие пассажиры спят прямо на палубах и через них приходится перешагивать. Логика лежачих путешественников вполне понятна. Довольно утомительно после начала посадки бежать сломя голову, стараясь побыстрее занять место себе и спутникам, или зорко высматривать освободившееся сиденье, чтобы коршуном на него спикировать. А покупать на пару часов каюту – накладно. Поэтому и финская молодежь, и наши гастарбайтеры, утомленные времяпровождением в Таллинне, спят на полу крепким здоровым сном.
Телевизоры в каютах обычного класса на этих паромах не предусмотрены, так что и любимое развлечение интровертов здесь недоступно. Жизнь сосредоточена на палубах и в барах, где совсем не обязательно выпивать, зато можно, довольно уютно устроившись, слушать гитарные переборы какого-нибудь заезжего менестреля, а вечером – наблюдать за танцорами и при желании танцевать. Кстати, интересное наблюдение: финны – заядлые танцоры, и пары среднего возраста поражают своим мастерством. Дело в том, что бальные танцы в Финляндии входят в школьную программу, и танцуют финны с детства и всю жизнь.
Швартуемся в Хельсинки. Паром здесь стоит час, но это не поезд, и выходить на берег нет смысла, поэтому остаемся наблюдать за паромной жизнью.
За стеклом пешеходной галереи на причале просматривается группа в желтых футболках с красным логотипом на груди. Это не спортивная команда. Это – уборщики международной фирмы SOL. В Хельсинки темнокожие парни и девушки азиатского происхождения заполняют коридоры и палубы и пылесосят полы, протирают хромированные детали, убирают освободившиеся каюты. В других компаниях уборщики и горничные являются штатными сотрудниками. Они тоже делают свое дело быстро и незаметно, но в основном это – жительницы Эстонии среднего возраста, у которых можно запросто попросить вторую подушку или добавить в опустевший дозатор геля для душа. С сотрудниками SOL тоже приходилось общаться: простого английского вполне достаточно.
Не душем единым
Кто из путешествующих на паромах не возмущался теснотой душевого уголка! Да, принять душ в каюте любого парома, бороздящего Балтийское море, – то еще приключение. Я не беру в расчет свиты самого высокого класса – там просторнее. В других каютах, будь то сверхэкономные без окон или улучшенные двухместные, шторка все равно прилипает туда, куда прилипать не должна, а душ норовит вырваться из своего гнезда.
Есть и отличия. В санузлах паромов Таllink только один контейнер для геля, около раковины, и чтобы помыться, нужно нацедить его в одноразовый стаканчик и поставить на полочку, подходящую также для размещения на ней своих личных средств для мытья. На Viking Line дозатор с моющим средством есть и около душа, а вот свой шампунь поставить некуда и приходится то и дело выскакивать из-за занавески.
После душа можно и о пропитании подумать. Да, паромная еда недешева. И на любом пароме, включая демократичные DFDS с их открытыми грузовыми палубами и очередью к раздаче из дальнобойщиков, цены в ресторанах сопоставимы с хорошими таллиннскими заведениями центра города. Есть на паромах и недорогие кафетерии для желающих не поддаваться разлагающему воздействию шведского стола. А если вы все-таки отправились в ресторан a la carte, внимательно изучите меню. Например, выяснилось, что заказать одно огромное блюдо с морепродуктами на двоих выйдет дешевле, чем два основных. Да и вкуснее. Но это на любителя.
Но вот вы прибыли в Стокгольм. От терминала паромов Tallink прямая дорога до станции метро Gärdet. Билетик на транспорт можно купить у милых женщин в информации. Но в хорошую погоду большинство туристов отправляется в центр пешком. Полчаса резвого хода, и вы на Нарвской улице, а оттуда – хоть в Юргорден, хоть в Гамластан. На терминале Tegelvikshamn все по-другому. Продолжающаяся уже лет пять реконструкция транспортного узла Slussen превратила дорогу от парома до метро в строительную площадку со всеми ее прелестями. В центр ходит трансфер – комфортабельный автобус и – внимание! – морской трамвайчик Emelie. Он останавливается недалеко от терминала – все указатели на месте, заблудиться невозможно – и привозит вас прямо в центр города.
Чем можно заняться в Стокгольме в отведенные для круизного путешественника пять-шесть часов? Об этом расскажу в скором времени.
Что касается цен, то они вполне сопоставимы (см. таблицу). Обычно базовой считается стоимость каюты на четверых без окна. Цены кают более высокого класса значительно выше, зато постоянные клиенты получают существенные скидки. Еда для детей и подростков до 18 лет, естественно, дешевле. Не забывайте и о плате за автомобиль. При заказе круиза стоимость проезда довольно ощутимо уменьшается. А в общем, цены меняются в зависимости от сезона, конкретного дня недели и заполненности парома.
Время и цены сопоставимы
|Перевозчик
|Время в пути в одну сторону
|4-местная каюта без окна в одну сторону *
|«Шведский стол» на взрослого с напитками *
|DFDS
|10 часов
|165 евро
|15 евро (напитки не включены)
|Tallink
|17 часов
|149 евро
|38 евро
|Tallink Silja
|17 часов (из Хельсинки)
|139 евро
|38 евро
|Viking Line
|20 часов (из Таллинна с 18.06 до 11.08)
|119.90 евро
|38 евро
*Детали – на сайтах компаний.
ИСТОЧНИКИ: DFDS, TALLINK, TALLINK SILJA, VIKING LINE
Удалось осмотреть и новый паром Viking Glory, внутри больше похожий на современный отель, а не на плавсредство: зеркальные лифты, панорамные окна, делающие морские виды еще более объемными, огромное количество баров и ресторанов, необычные скульптуры… Стильные интерьеры созданы шведским архитектурным бюро Koncept.
Стефан Линдфорс – финский художник шведского происхождения, что не редкость для уроженца Аландских островов, придумал и изготовил необычные скульптуры из металла. Главным источником вдохновения для него послужил родной архипелаг. А эти романтические острова, равно как и острова Стокгольмского архипелага, не перестают привлекать туристов.
Поездка для журналистов и туроператоров организована и оплачена компанией Viking Line.