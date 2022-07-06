За присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не голосовали трое членов Рийгикогу

Сразу после голосования Юрген Лиги написал в социальных сетях, что «к нынешнему моменту выяснилось, что нажатая мной кнопка не сработала. Однако позиция имеет значение», – и выразил удовлетворение решением парламента Эстонии ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

В то же время, за ратификацию протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО проголосовал депутат от Консервативной народной партии Эстонии Урмас Рейтельманн, который во вторник в социальных сетях написал, что Рийгикогу должен проявить характер и завтра не нестись во весь опор ратифицировать протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.