В голосовании по протоколу о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Рийгикогу в среду не приняли участие три депутата – реформисты Юрген Лиги и Антс Лаанеотс, а также центрист Михаил Стальнухин.
За присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не голосовали трое членов Рийгикогу
Сразу после голосования Юрген Лиги написал в социальных сетях, что «к нынешнему моменту выяснилось, что нажатая мной кнопка не сработала. Однако позиция имеет значение», – и выразил удовлетворение решением парламента Эстонии ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
Агентству BNS в среду вечером не удалось получить комментарии Михаила Стальнухина. Антс Лаанеотс в момент голосования был на встрече с делегацией Германии.
В то же время, за ратификацию протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО проголосовал депутат от Консервативной народной партии Эстонии Урмас Рейтельманн, который во вторник в социальных сетях написал, что Рийгикогу должен проявить характер и завтра не нестись во весь опор ратифицировать протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.