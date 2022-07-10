Спорт – это не только изнурительные тренировки и рекордные достижения профессиональных спортсменов, не только сложные тренажеры и прочий дорогой инвентарь. Спорт – это еще самый обычный городской велосипед. Все больше жителей нашей страны задумываются о его приобретении, когда видят еженедельное обновление цен на топливо.
Крути педали! Как не ошибиться, выбирая городской велосипед
Конечно, вряд ли велосипед сможет полностью заменить автомобиль, но при поездках на относительно небольшие расстояния, да и для обычных прогулок он незаменим. При одном условии – если он правильно подобран. Да, велосипед нужно выбирать долго и тщательно, иначе вы просто не сможете на нем ездить.
О том, как правильно подобрать велосипед, рассказывает Михкель Ритсон, руководитель проектов магазина Veloplus. Мы попросили его прокомментировать основные ошибки, с которыми сталкиваются люди при покупке велосипеда, взяв в качестве примера историю жительницы Таллинна Елены (40). Она сменила три велосипеда, прежде чем нашла идеальный.
Рама – наше все
Елена: Когда в моде были так называемые фрирайдные велосипеды (для пересеченной местности – прим. ред.), я купила себе облегченную версию. Очень понравился вид рамы, плюс три амортизатора. И цвет – белый, очень красивый. Я представляла долгие поездки, думала, что стану покорительницей дорог и пустырей, но жестоко разочаровалась. Уже через полчаса начинала болеть спина, шея и руки – я не ожидала, что будет такой ужас. Ездить было очень неудобно, велосипед в итоге пылился несколько лет в гараже, а потом я его продала.
Михкель: Да, выбор велосипеда – дело достаточно сложное. Полагаться только на внешний вид не стоит. Для начала лучше прийти в веломагазин и поговорить с консультантом, который сумеет подобрать оптимальный вариант. Сейчас во многих супермаркетах продаются велосипеды, но спросить совета не у кого и очень легко сделать неправильный выбор. Второй большой минус таких продаж в том, что сборка велосипеда очень приблизительна. Тогда как в веломагазине можно быть уверенным, что механик правильно собрал велосипед, он точно настроен и на сто процентов готов к работе.
Но вернемся к выбору. Самая типичная ошибка, которую совершают покупатели, – неправильный выбор велосипедной рамы. От этого зависит не только удобство, но и безопасность. Если рама очень большая и нога не достает до нужного положения, или же рама слишком длинная и крутить колеса трудно, то в случае опасной ситуации на дороге это дополнительно осложнит ситуацию, поскольку опасность появляется внезапно, и времени на реагирование очень мало. Правильно выбранная рама помогает управлять велосипедом, потому что велосипедист находится в правильном положении. Размер рамы выбирается в зависимости от роста человека.
На горном – в горы!
Елена: Видимо, моя история с покупкой суперкрутого спортивного велосипеда была той самой типичной ошибкой, когда я клюнула на стильный внешний вид и в итоге жестоко разочаровалась. В прошлом году я очень серьезно подошла к выбору велосипеда, изучила все, подумала, как и что должно быть, чтобы мне было комфортно ездить. Первое - я выбрала раму по своему росту и второе, я отказалась от горных и любых спортивных велосипедов.
Михкель: Люди часто хотят для спокойных городских поездок купить горный велосипед, но это совершенно непрактично. Даже если мы будем говорить о недорогих моделях, все равно геометрия рамы очень спортивная, и большая часть нагрузки приходится на спину и руки. К нам часто обращаются люди, которые хотят, чтобы мы подняли повыше руль их горного велосипеда и повернули его поближе. Все это, чтобы сделать положение более удобным и подходящим для городских поездок. Для того, чтобы избежать дополнительных расходов на доводку машины, имеет смысл сразу приобрести городской или гибридный велосипед – они обеспечивают удобную посадку.
Очень важная вещь, о которой нельзя не сказать – различие покрышек. У горного велосипеда рельеф протектора более высокий и выраженный, в городских условиях это создает неоправданное сопротивление. У городских и гибридных велосипедов колеса более узкие и гладкие, по асфальту они едут намного лучше и, кроме того, не создают шумового эффекта.
Дорого или дешево
Елена: Одним из важных аспектов покупки моего нового городского велосипеда была цена. Я смотрела варианты от пары сотен до тысячи евро, и казалось, что особой разницы между ними не было. Однако разница все же есть. Я в итоге выбрала велосипед за 500 евро. Мне понравилось наличие седельного амортизатора и достаточно богатый для городского велосипеда выбор скоростей – семь. Как правило, их от трех до пяти, но я езжу много, поэтому оценила такое богатство возможностей сменить режим.
Михкель: Для покупки хорошего транспорта заложите в бюджет не менее 450-500 евро. Это вселяет уверенность, что велосипед собран из качественных комплектующих. А дорого это или нет, каждый решает сам.
Фонарь, сумка, накидка
Елена: Когда я купила велосипед, который оказался для меня просто идеальным, тут же озадачилась приобретением всяких полезных штучек. Мне очень нравились корзинки на руле – это выглядит стильно и удобно, но по факту ухудшает управляемость в условиях сильного ветра. Сами знаете, что у нас ветер дует постоянно, поэтому от корзинки я отказалась и заменила ее двумя вместительными сумками, которые крепятся на багажник по бокам от заднего колеса. Очень удобно и практично.
Михкель: Выбор дополнительного снаряжения всегда очень индивидуальный. Обязательно нужны фонарики – передний и задний, для поездок в темное время суток. Если велосипедом пользуетесь часто и много, рекомендую купить хороший и надежный замок, а также брызговики. Для покупок можно купить корзину, которая крепится на руль, или непромокаемые сумки, – все это можно использовать и в долгих велопоездках. Чтобы с удобством перевозить небольшие вещи, – телефон, ключи, кошелек, – имеются небольшие сумочки, которые крепятся под седлом или на раму. Кстати, для телефонов существуют непромокаемые крепления, которые устанавливаются на руль. И конечно, все большую популярность становятся накидки-дождевики, которые укрывают не только велосипедиста, но и сам велосипед.
Рамы городских велосипедов
|Размер (дюймы)
|Ваш рост, см
|Размер рамы
|13"-14.5"
|145 - 155
|XS (XSmall)
|15"-16"
|158 - 172
|S (Small)
|17"-18"
|168 - 182
|M (Meduim)
|19"-20"
|178 - 190
|L (Large)
|21"-22"
|188 - 200
|XL (XLarge)
|23"-24"
|200 - 210
|XXL (XLarge)
Большие колеса или складная рама?
• Обратите внимание на размер колес у моделей городских велосипедов. Чем больше диаметр колеса, тем легче и плавнее движется велосипед. Но при этом большой городской велосипед занимает довольно много места, и нужно думать, где его хранить.
• Складные велосипеды имеют небольшой диаметр колес – они менее маневренны и быстры, но зато занимают немного места и прекрасно влезают в багажник