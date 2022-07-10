Крути педали! Как не ошибиться, выбирая городской велосипед

Конечно, вряд ли велосипед сможет полностью заменить автомобиль, но при поездках на относительно небольшие расстояния, да и для обычных прогулок он незаменим. При одном условии – если он правильно подобран. Да, велосипед нужно выбирать долго и тщательно, иначе вы просто не сможете на нем ездить.

О том, как правильно подобрать велосипед, рассказывает Михкель Ритсон, руководитель проектов магазина Veloplus. Мы попросили его прокомментировать основные ошибки, с которыми сталкиваются люди при покупке велосипеда, взяв в качестве примера историю жительницы Таллинна Елены (40). Она сменила три велосипеда, прежде чем нашла идеальный.

Рама – наше все

Елена: Когда в моде были так называемые фрирайдные велосипеды (для пересеченной местности – прим. ред.), я купила себе облегченную версию. Очень понравился вид рамы, плюс три амортизатора. И цвет – белый, очень красивый. Я представляла долгие поездки, думала, что стану покорительницей дорог и пустырей, но жестоко разочаровалась. Уже через полчаса начинала болеть спина, шея и руки – я не ожидала, что будет такой ужас. Ездить было очень неудобно, велосипед в итоге пылился несколько лет в гараже, а потом я его продала.