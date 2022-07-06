Президент Эстонии провозгласил решение Рийгикогу о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Эстонии отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имеет историческое значение для Северного региона и для стран Балтии, оно сделает альянс сильнее прежнего.

«Присоединение Финляндии и Швеции придаст НАТО в регионе Балтийского моря заметное стратегическое усиление, укрепит безопасность альянса в целом и повысит степень защищенности всех нас. Кроме того, этот шаг позвонит вывести сотрудничество в регионе Балтийского моря на новый уровень не только в сфере безопасности, но и во многих других сферах», – отметил президент Карис.

Глава государства выразил надежду, что ратификация протокола о присоединении странами-союзниками пройдет быстро и что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в самом скором будущем.

Финляндия и Швеция подали ходатайства о вступлении в НАТО 18 мая этого года. На саммите НАТО на прошлой неделе страны альянса решили пригласить эти две Северные страны к вступлению.

Постоянные представители стран-членов НАТО подписали протоколы о присоединении двух Северных стран в Брюсселе 5 июля. После подписания государства-члены НАТО должны одобрить протоколы в соответствии со своим национальным законодательством.

Эстония одна из первых стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.