Кая Каллас о коалиции без реформистов: налогоплательщики, готовьте кошельки!

Премьер-министр Кая Каллас, есть ли свет в конце туннеля или переговоры все еще пробуксовывают?

– Я бы сказала, что вчера мы стали ближе друг к другу и, надеюсь, что сегодня станем еще ближе. Сейчас вновь взята пауза, чтобы мы могли обсудить некоторые моменты между собой.

Все те же? Образование на эстонском языке, семейные пособия, высокие цены на энергию?

– Все те же, в которых еще предстоит достичь договоренностей, то есть семейные пособия, вопросы энергетики, реформа рынка электроэнергии, социальное обеспечение и образование на эстонском языке.

Что президент сказал лично вам о создании новой коалиции?

– Президент мне?

Он сказал, что недавно говорил об этом с лидерами политических партий. Он был очень оптимистичен.

– Да, мы говорили с президентом, и он поинтересовался, как идут дела. Я дала обзор того, как продвигаются дела.

Кто самый жесткий в переговорах?

– Взгляды разные, но мы пошли на компромиссы. Социал-демократы пошли на компромисс. Вчера партия «Отечество» также сделала шаг. Так что на компромиссы идут все. Я надеюсь, что это является основой желания достичь соглашения.

Думали ли вы об источниках финансирования? Образование на эстонском языке в долгосрочной перспективе и механизмы поддержки в качестве постоянных затрат очень дороги.