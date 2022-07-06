Премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью Postimees и Delfi, что если ей придется уйти в отставку, то она не побоится этого сделать. В то же время премьер-министр предупредила, что в случае формирования правительства без Партии реформ налогоплательщикам придется затянуть пояса потуже.
Кая Каллас о коалиции без реформистов: налогоплательщики, готовьте кошельки!
Премьер-министр Кая Каллас, есть ли свет в конце туннеля или переговоры все еще пробуксовывают?
– Я бы сказала, что вчера мы стали ближе друг к другу и, надеюсь, что сегодня станем еще ближе. Сейчас вновь взята пауза, чтобы мы могли обсудить некоторые моменты между собой.
Все те же? Образование на эстонском языке, семейные пособия, высокие цены на энергию?
– Все те же, в которых еще предстоит достичь договоренностей, то есть семейные пособия, вопросы энергетики, реформа рынка электроэнергии, социальное обеспечение и образование на эстонском языке.
Что президент сказал лично вам о создании новой коалиции?
– Президент мне?
Он сказал, что недавно говорил об этом с лидерами политических партий. Он был очень оптимистичен.
– Да, мы говорили с президентом, и он поинтересовался, как идут дела. Я дала обзор того, как продвигаются дела.
Кто самый жесткий в переговорах?
– Взгляды разные, но мы пошли на компромиссы. Социал-демократы пошли на компромисс. Вчера партия «Отечество» также сделала шаг. Так что на компромиссы идут все. Я надеюсь, что это является основой желания достичь соглашения.
Думали ли вы об источниках финансирования? Образование на эстонском языке в долгосрочной перспективе и механизмы поддержки в качестве постоянных затрат очень дороги.
– Очень правильно, действительно, это все большие идеи, которые требуют дополнительных денег, и, конечно, эти деньги не появятся просто так. Эти деньги приходят из кармана налогоплательщика, поэтому мы и боролись за кошелек налогоплательщика. Если мы примем такие долгосрочные решения, это будет стоить нам всем очень дорого. Нужно посмотреть, где найти эти источники финансирования. Это сложно.
Не может ли тогда оказаться, что эти договоренности на самом деле не смогут быть выполнены?
– Мы пытались сохранить так, чтобы все было разумным, и мы могли бы делать эти вещи исходя из бюджета. Итак, какие инструменты можно использовать. Например, деньги, полученные за выбросы CO2, можно использовать для энергетических субсидий, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. Есть такие вещи, которые можно использовать для покрытия конкретных расходов.
Что это за детали, о которых вы спорите с «Отечеством» в вопросе детских пособий? О каких суммах идет спор?
– У нас есть соглашение о детских пособиях, но нет соглашения о семейных пособиях.
В чем заключается спор о семейных пособиях?
– В том самом, что семейные пособия в себя включают: суммы, условия и все такое.
Насколько еще можно растянуть коалиционные переговоры на ваш взгляд? Какой может быть конечная дата? Ансип считает, что если это не удастся сделать к сентябрю, то ничего страшного не произойдет. Что вы думаете?
– То, что парламент не работает должным образом, станет ясно в середине сентября, когда Рийгикогу вновь соберется. А до тех пор правительство может фактически работать так, как это происходит сейчас.
Если вам не удастся создать коалицию, вы уйдете в отставку, как предложил президент?
– Президент так считает, понятно. Здесь есть разные решения. Конечно, я не боюсь уйти в отставку. Если президент действительно считает, что иное правительство, чем то, которое находится под руководством Партии реформ, лучше, то он волен так говорить. Думаю, что в этом случае всем налогоплательщикам стоит готовить кошельки, потому что никаких ограничений уже не будет.