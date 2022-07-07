Грецкий: Кремль ищет поводы для возобновления выступлений с ядерными угрозами

- Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил на этой неделе, что на фоне угрозы со стороны России его ведомство предложит вернуть в Латвии всеобщую воинскую службу. По словам Пабрикса, нынешняя воинская система в Латвии себя исчерпала, при этом у Латвии нет оснований считать, что Россия поменяет свое поведение. Действительно ли это правильный ответ на возросшую военную угрозу со стороны России? Всеобщая воинская обязанность — насущная необходимость в условиях маленькой страны? Или, возможно, как раз профессиональная армия — залог эффективности обороны от агрессора?

- Я думаю, что дискуссии о том, какой принцип комплектования обеспечивает армии лучшую эффективность, не закончатся никогда. У каждой из сторон в этих дискуссиях есть свои достаточно сильные аргументы. И профессиональная, и призывная модель имеют свои плюсы и минусы. Мы же можем сейчас вспомнить об опыте Швеции, которая вернула призыв уже несколько лет назад.

Швеция пошла на такой шаг, посмотрев на то, что произошло в Крыму в 2014 году. В этот период оборонное ведомство Швеции приняло решение реформировать армию в сторону военного призыва и оснастить ее более современными вооружениями.

Если Латвия решит последовать примеру Швеции и вернет всеобщую воинскую обязанность, это ни в коем случае не ослабит ее армию. Возможно, напротив, такой шаг сделает ее армию сильнее.