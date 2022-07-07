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Грецкий: Кремль ищет поводы для возобновления выступлений с ядерными угрозами

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: Кремль ищет поводы для возобновления выступлений с ядерными угрозами
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  • Реформы в эстонской армии — адекватная реакция на рост военной угрозы со стороны России
  • После референдумов на оккупированных территориях Россия опять вспомнит о ядерной дубинке
  • Россияне в полной мере почувствуют влияние санкций осенью, когда в стране закончатся товарные запасы

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся увеличения численного состава эстонской армии военного времени, а также планов РФ по проведению постановочных референдумов в Херсонской и Луганской областях.

- Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что планируется увеличить численный состав эстонской армии военного времени с 26 000 до 36 000 человек, и что это гарантирует, что враг получит в Эстонии ответ из-за каждого дерева и куста. В достаточной ли степени соседи России усвоили уроки российской агрессии против Украины? Или, быть может, речь идет, напротив, о каком-то избыточном реагировании?

- Нет, ни о какой избыточной реакции речи, конечно, не идет. Я думаю, что это абсолютно оправданная мера. Как показала практика наступления России на территории Украины, российская армия традиционно испытывает очень большие проблемы там, где эффективно действуют участники территориальной обороны. А также те защитники Украины, которых называют партизанами. Это люди, у которых есть базовая военная подготовка, есть хорошие навыки обращения с оружием, есть понимание того, как могут развиваться боевые действия, как проводить рекогносцировку. Поэтому меры по расширению эстонской армии военного времени за счет хорошо обученных резервистов являются совершенно логичным и мудрым решением. Особенно в нынешних условиях.

Опять-таки, никто ведь не ожидал, что Россия, сконцентрировав у границы с Украиной всего 150 000 военнослужащих, начнет атаковать армию, насчитывающую 225 000 военных. Согласно базовым принципам военной теории, для успешного наступления на Украину Россия должна была собрать силы, как минимум в 2,5 раза численно превышающие украинскую армию. Учитывая непредсказуемость поведения Кремля, можно сказать, что эстонские Силы обороны принимают совершенно оправданные шаги.

- Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил на этой неделе, что на фоне угрозы со стороны России его ведомство предложит вернуть в Латвии всеобщую воинскую службу. По словам Пабрикса, нынешняя воинская система в Латвии себя исчерпала, при этом у Латвии нет оснований считать, что Россия поменяет свое поведение. Действительно ли это правильный ответ на возросшую военную угрозу со стороны России? Всеобщая воинская обязанность — насущная необходимость в условиях маленькой страны? Или, возможно, как раз профессиональная армия — залог эффективности обороны от агрессора?

- Я думаю, что дискуссии о том, какой принцип комплектования обеспечивает армии лучшую эффективность, не закончатся никогда. У каждой из сторон в этих дискуссиях есть свои достаточно сильные аргументы. И профессиональная, и призывная модель имеют свои плюсы и минусы. Мы же можем сейчас вспомнить об опыте Швеции, которая вернула призыв уже несколько лет назад.

Швеция пошла на такой шаг, посмотрев на то, что произошло в Крыму в 2014 году. В этот период оборонное ведомство Швеции приняло решение реформировать армию в сторону военного призыва и оснастить ее более современными вооружениями.

Если Латвия решит последовать примеру Швеции и вернет всеобщую воинскую обязанность, это ни в коем случае не ослабит ее армию. Возможно, напротив, такой шаг сделает ее армию сильнее.

- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к проведению «референдумов» в оккупированных Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. По словам Буданова, главный план, который есть сейчас у России, это присоединение этих областей к России. Ранее много говорилось, что референдум в Херсонской области проведут 9 мая, потом говорили о 22 июня, но до сих пор ничего такого не произошло. Что мешает России устроить там фарсовые постановки? Россия боится успешного контрнаступления украинских войск в южной Украине и боится назвать своим то, что имеет риск потерять на поле боя?

- Да, я думаю, что у России присутствует определенная неуверенность такого рода. Российские войска допускают, что Херсон удержать не удастся, потому что даже сейчас контроль над Херсоном осуществляется с большим трудом. У России не хватает квалифицированных административных кадров, чтобы эффективно управлять Херсоном. Кроме того, в российском военном командовании многие люди поняли, что Херсон — это ни в коем случае не какая-то пророссийская территория. Население там активно сопротивляется оккупации.

Нужно понимать, что проведение таких референдумов преследует вполне реальную цель. Россия хочет провести границу между позициями российских и украинских войск, хочет окрасить на карте оккупированные территории в российский цвет. С точки зрения российского законодательства, эти террритории станут тогда территорией России.

Если по территории, которую Россия считает российской, ведется прицельный огонь, Россия получает повод для новых риторических выступлений с угрозами применения ядерного оружия. Удары по российским территориям Кремль считает легитимирующим фактором для нажатия на ядерную кнопку.

Поэтому эти референдумы являются инструментами воздействия на западные правительства, на западные общества. В головы людей старшего поколения в западных странах таким образом сеятся сомнения в том, правильно ли поступают западные правительства, поставляя Украине оружие. Вдруг из-за этих поставок действительно кто-то нажмет на эту ядерную кнопку.

- Эксперты Американского института изучения войны обратили внимание на последние заявления секретаря СБ РФ Николая Патрушева, который 5 июля повторил первоначально заявленные Владимиром Путиным задачи действий Москвы в Украине: «демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, на деле добиться ее нейтрального статуса». Американские эксперты считают, что слова Патрушева говорят о том, что российские власти не ограничатся успехами в Донецке и Луганске, и Кремль готовится к долгой войне, призванной захватить большую часть Украины. Впрямь ли Патрушев считает возможным новый военный поход на Киев в обозримой перспективе, или же он просто пытается приободрить ту часть населения России, которая поддерживает войну?

- Я думаю, что верными могут быть оба предположения. Патрушев является очень важной фигурой в российском политическом истеблишменте. Он уже с конца 1990-х годов очень негативно и даже агрессивно высказывался в отношении Запада. Если мы сравним нарративы разных политиков того времени, конца прошлого века и начала нынешнего, то Патрушева можно будет назвать едва ли не самым агрессивным ястребом той эпохи.

Прошло немало времени, но с тех пор риторика Патрушева в отношении Запада практически не изменилась. Он призывает активнее наступать в Украине, при этом во всем продолжает обвинять агрессивный Запад, который якобы манипулирует Украиной, и говорит, что Россия должна до конца вести эту войну с Западом. С другой стороны, это, конечно же, отчасти и пропаганда, нацеленная на то, чтобы поднять уровень оптимизма в обществе.

Очень многие аналитики сейчас с нетерпением ждут осени, чтобы посмотреть, как в действительности повлияют санкции на состояние российской экономики. К октябрю-ноябрю закончатся товарные запасы у очень многих российских ритейлеров, у очень многих предприятий. Трудно представить, как Россия будет выходить из этой ситуации.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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