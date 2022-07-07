Грецкий: Кремль ищет поводы для возобновления выступлений с ядерными угрозами

- Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что планируется увеличить численный состав эстонской армии военного времени с 26 000 до 36 000 человек, и что это гарантирует, что враг получит в Эстонии ответ из-за каждого дерева и куста. В достаточной ли степени соседи России усвоили уроки российской агрессии против Украины? Или, быть может, речь идет, напротив, о каком-то избыточном реагировании?
- Нет, ни о какой избыточной реакции речи, конечно, не идет. Я думаю, что это абсолютно оправданная мера. Как показала практика наступления России на территории Украины, российская армия традиционно испытывает очень большие проблемы там, где эффективно действуют участники территориальной обороны. А также те защитники Украины, которых называют партизанами. Это люди, у которых есть базовая военная подготовка, есть хорошие навыки обращения с оружием, есть понимание того, как могут развиваться боевые действия, как проводить рекогносцировку. Поэтому меры по расширению эстонской армии военного времени за счет хорошо обученных резервистов являются совершенно логичным и мудрым решением. Особенно в нынешних условиях.
Опять-таки, никто ведь не ожидал, что Россия, сконцентрировав у границы с Украиной всего 150 000 военнослужащих, начнет атаковать армию, насчитывающую 225 000 военных. Согласно базовым принципам военной теории, для успешного наступления на Украину Россия должна была собрать силы, как минимум в 2,5 раза численно превышающие украинскую армию. Учитывая непредсказуемость поведения Кремля, можно сказать, что эстонские Силы обороны принимают совершенно оправданные шаги.