Студия Postimees: адекватно ли реагируют страны-соседи РФ на усиление российской военной угрозы?

- Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил на этой неделе, что на фоне угрозы со стороны России его ведомство предложит вернуть в Латвии всеобщую воинскую службу. По словам Пабрикса, нынешняя воинская система в Латвии себя исчерпала, при этом у Латвии нет оснований считать, что Россия поменяет свое поведение. Действительно ли это правильный ответ на возросшую военную угрозу со стороны России? Всеобщая воинская обязанность — насущная необходимость в условиях маленькой страны? Или, возможно, как раз профессиональная армия — залог эффективности обороны от агрессора?

- Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свежие данные британской разведки сообщает, что следующим ключевым сражением на востоке Украины станет битва за Славянск. Со стороны украинских властей часто звучат заявления о том, что полностью захватить Донецкую область для российских войск будет гораздо сложнее, чем это было в случае с Луганской областью. Насколько это справедливая оценка?

- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утверждает, что украинские войска сдерживают российскую армию на границе Луганской и Донецкой областей, и российским войскам не удалось перерезать дорогу Бахмут-Лисичанск. Считается, что контроль над этой трассой является одной из главных задач российских сил после взятия ими Лисичанска. Много говорится о том, что переход Луганской области под полный контроль России вовсе не влечет за собой для Украины каких-то фатальных последствий, если рассуждать об общем ходе войны. Насколько опаснее была бы для Украины в этом смысле возможная полная потеря территории Донецкой области?