Стационарные камеры измерения скорости у обочин шоссе за первое полугодие зафиксировали 152 917 случаев нарушения скоростного режима, из них 23 224 случая – в июне.
За полгода камеры зафиксировали огромное количество случаев превышения скорости
Об этом сообщила чиновник отдела охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, отметив, что за первые шесть месяцев года служба дорожного движения выписала 152 917 штрафных взысканий на основании данных камер измерения скорости.
С помощью мобильных камер измерения скорости полиция за первое полугодие выявила 104 510 случаев нарушения скоростного режима, еще 1745 штрафных квитанций было выписано тем, чьи нарушения зафиксировали камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне.
«По сравнению с прошлым годом полиция зафиксировала больше превышений скорости. Мобильные камеры мы используем для успокоения движения, однако и сами участники дорожного движения могли бы немало сделать для повышения безопасности», – сказала Лойго.
По ее словам, хорошая погода, отмена корона-ограничений и начавшийся период отпусков создают больше возможностей для поездок и, соответственно, повышают вероятность ДТП.
«Каждый дополнительный километр скорости в ДТП приводит к более тяжелым последствиям. Полиция напоминает, что максимально разрешенная скорость – это возможность, а не обязанность, в движении надо быть разумным и осторожным», – добавила Лойго.