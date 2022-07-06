За полгода камеры зафиксировали огромное количество случаев превышения скорости

Об этом сообщила чиновник отдела охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, отметив, что за первые шесть месяцев года служба дорожного движения выписала 152 917 штрафных взысканий на основании данных камер измерения скорости.

С помощью мобильных камер измерения скорости полиция за первое полугодие выявила 104 510 случаев нарушения скоростного режима, еще 1745 штрафных квитанций было выписано тем, чьи нарушения зафиксировали камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне.

«По сравнению с прошлым годом полиция зафиксировала больше превышений скорости. Мобильные камеры мы используем для успокоения движения, однако и сами участники дорожного движения могли бы немало сделать для повышения безопасности», – сказала Лойго.

По ее словам, хорошая погода, отмена корона-ограничений и начавшийся период отпусков создают больше возможностей для поездок и, соответственно, повышают вероятность ДТП.