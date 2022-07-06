Норвегия урегулировала спор с Россией по доставке грузов на Шпицберген

В министерстве заявили, что груз, предназначенный для российских горняков, работающих на архипелаге Шпицберген, был заблокирован, поскольку находился на российском судне, которому не позволили пересечь границу из-за санкций. Сейчас принято решение, что груз будет доставлен норвежскими перевозчиками.

«Положительно, решение этой проблемы теперь найдено», – заявило министерство иностранных дел Норвегии, добавив, что два контейнера уже находятся в пути с норвежским судном.

«Важно подчеркнуть, что эти решения существовали все время», – заявила агентству AFP пресс-секретарь министерства.

В заявлении министерства говорится, что в ходе спора Норвегия наладила хороший диалог с Россией.

Ранее Москва обвинила Осло в блокировании доступа к архипелагу Шпицберген, препятствовании доставке продуктов и других грузов, работающим там российским горнякам.

В 2010 году Норвегия и Россия подписали соглашение о делимитации морской границы, а также о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, положив тем самым конец территориальному спору, который длился 40 лет.

На прошлой неделе МИД России вызвал полномочного представителя Норвегии, обвинив Осло в блокировании доступа к архипелагу Шпицберген и пригрозив возмездием.

Хотя Шпицберген находится под суверенным владением Норвегии, он позволяет гражданам более 40 стран пользоваться потенциально богатыми месторождениями полезных ископаемых на равных основаниях.

Москва давно хочет получить больше влияния на архипелаг.