Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?

«Пора указать Борису на дверь». Либеральные демократы празднуют победу над тори на последних довыборах в традиционно консервативном округе Фото: PA Media

Однако лидер бунта на корабле Саджид Джавид, некогда министр финансов, а до вчерашней отставки – здравоохранения, сказал, что дело не в том, как Джонсон справляется с рекордным ростом цен, брекситом, энергетическим и прочими кризисами, сотрясающими Великобританию.

Дело в самом Джонсоне.

«Общество ожидает от всех нас – от всех нас – честности и принципиальности во всем. Это не абстрактный вопрос. [...] Эффективная деятельность правительства требует лояльности и коллективной ответственности, конечно, а я инстинктивно командный игрок и в последний год я целиком сосредоточился на эффективном управлении. Однако в последние месяцы удержаться на канате между лояльностью и принципиальностью стало невозможно. Господин спикер, я никогда не стану рисковать своей принципиальностью», – заявил в парламенте Джавид.

Чем не угодил Джонсон

Упомянутые им «события» - это череда скандалов, каждый из которых упирался в то, что Джонсон сначала все отрицал, а потом признавал и извинялся. Его обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение.