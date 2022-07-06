Ср, 6.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?

BBC News Русская служба
Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
BBC
Фото: BBC News

Сначала против него восстали однопартийцы, а теперь с корабля бегут ближайшие соратники – министры его правительства.

Британский премьер Борис Джонсон вплотную подошел к отставке: не первый раз за три года бесконечных скандалов, но впервые так близко. Сначала против него восстали однопартийцы, а теперь с корабля побежали уже и ближайшие соратники – министры его правительства.

Главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности – это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.

После очередного скандала во вторник два тяжеловеса из кабинета Джонсона – министры финансов и здравоохранения – громко хлопнули дверью. Скандал сам по себе мало отличался от предыдущих, и Джонсону предъявили не за него, а по совокупности.

Следом в отставку потянулись назначенцы поменьше рангом. В среду не только оппозиция, но и свои собственные депутаты устроили Джонсону разнос в парламенте и запустили процедуру вотума недоверия.

Любой другой премьер в британской традиции уже давно писал бы мемуары, однако даже загнанный в угол Джонсон оказался верен себе и наотрез отказался уходить.

«В таких трудных обстоятельствах и с таким колоссальным мандатом работа премьер-министра – пахать дальше. Этим я и намерен заняться», – сказал Джонсон в парламенте и списал свои проблемы на экономические трудности страны и попытки сделать из него козла отпущения.

«Пора указать Борису на дверь». Либеральные демократы празднуют победу над тори на последних довыборах в традиционно консервативном округе
«Пора указать Борису на дверь». Либеральные демократы празднуют победу над тори на последних довыборах в традиционно консервативном округе Фото: PA Media

Однако лидер бунта на корабле Саджид Джавид, некогда министр финансов, а до вчерашней отставки – здравоохранения, сказал, что дело не в том, как Джонсон справляется с рекордным ростом цен, брекситом, энергетическим и прочими кризисами, сотрясающими Великобританию.

Дело в самом Джонсоне.

«Общество ожидает от всех нас – от всех нас – честности и принципиальности во всем. Это не абстрактный вопрос. [...] Эффективная деятельность правительства требует лояльности и коллективной ответственности, конечно, а я инстинктивно командный игрок и в последний год я целиком сосредоточился на эффективном управлении. Однако в последние месяцы удержаться на канате между лояльностью и принципиальностью стало невозможно. Господин спикер, я никогда не стану рисковать своей принципиальностью», – заявил в парламенте Джавид.

Чем не угодил Джонсон

Упомянутые им «события» - это череда скандалов, каждый из которых упирался в то, что Джонсон сначала все отрицал, а потом признавал и извинялся. Его обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение.

Ту же тактику он выбрал в последней истории с членом его правительства, которого обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Джонсону поставили на вид назначение этого депутата на высокую должность вопреки тому, что тот уже был замешан в подобной истории раньше.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться – но только когда появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично и даже если он забыл, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.

«Бегут от крысы»

«Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах», – сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и не пощадил даже тех, кто в итоге все же подал в отставку.

Джонсон и Зеленский в Киеве
Джонсон и Зеленский в Киеве Фото: PA Media

«Те, кто выгораживал его все это время, и только теперь уходят – в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы», – сказал сэр Кир.

Его Лейбористская партия уже 12 лет не может вернуться во власть. А консерваторы благодаря брекситу и харизме Джонсона, наоборот, имеют сейчас подавляющее большинство в парламенте – высшем органе власти в стране.

Из депутатов от правящей партии ее лидер (премьер-министр) набирает себе кабинет министров, а также политических назначенцев в министерства. Скамейка запасных у него длинная – более 200 депутатов поддержали его в июне, благодаря чему он избежал вотума недоверия.

Уволившиеся министры остаются в партии и в парламенте и перемещаются на галерку, откуда вольны критиковать собственное правительство. Такой роскоши лишены депутаты, получившие должности министров, их заместителей и помощников из рук премьер-министра.

Таких сейчас около 160. Если дойдет до нового вотума недоверия, Джонсону понадобится 180 голосов – половина его фракции.

Уйдет ли Джонсон?

Новый бунт технически исключен в течение года после провалившегося месяц назад вотума недоверия, однако правила написаны партийным комитетом, и он волен их поменять. Случиться это может уже в среду, и в этом случае Джонсон столкнется с новым вотумом уже в ближайшие дни, до парламентских каникул 23 июля.

Если он проиграет, то потеряет посты лидера партии и премьер-министра. Нового выберут зарегистрированные члены партии из шорт-листа, который определит парламентская фракция.

Благодаря брекситу Джонсон пришел к власти. Эта карта почти отыграна, а новых пока нет
Благодаря брекситу Джонсон пришел к власти. Эта карта почти отыграна, а новых пока нет Фото: PA Media

Очевидных фаворитов на замену Джонсону нет. До сих пор тори ставили на него, но все меньше верят, что он приведет их к победе на следующих выборах. Однако в отсутствие популярных альтернатив некоторые не спешат списывать его со счетов.

Они помнят, как Джонсон умеет выходить сухим из воды.

Его увольняли из газеты за выдуманные цитаты, гнали с партийной должности за ложь о внебрачных связях. Однако популярность только росла. На рубеже веков он стал звездой комедийных телепередач, избрался в парламент в 2001 году, выиграл выборы мэра Лондона в 2008-м, возглавил успешную кампанию за выход Великобритании из ЕС в 2016-м, получил от партии пост премьер-министра летом 2019-го года и через полгода выиграл для нее парламентские выборы с гигантским отрывом от оппозиции.

Джонсон не скромничает и считает ту победу целиком своей заслугой, а не партии. В среду в парламенте он так и сказал – «данный мне мандат».

На вопрос, при каких обстоятельствах он все же задумается об отставке, Джонсон под улюлюканье оппозиции и части соратников ответил, что только в том случае, если правительство будет полностью парализовано, или… если ему будут мешать поддерживать украинцев. Других причин он не называл.

BBC
Ключевые слова
Наверх