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Глава МВФ допустила наступление мировой рецессии в 2023 году

rus.postimees.ee
Глава МВФ допустила наступление мировой рецессии в 2023 году
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не исключает наступления глобальной рецессии в 2023 году, пишет Deutsche Welle.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила она в интервью агентству Reuters.

Среди глобальных экономических проблем Кристалина Георгиева назвала распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.

Как отметила Георгиева, в ближайшие недели МВФ в третий раз в этом году понизит свой прогноз роста мировой экономики на текущий год. Точную цифру еще предстоит выяснить экспертам фонда. В апреле МВФ понизил прогноз с 4,4 процента (январский прогноз) до 3,6 процента. Новые прогнозы на 2022 и 2023 годы ожидаются во второй половине июля. В прошлом году мировая экономика выросла на 6,1 процента.

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