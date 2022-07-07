Трагедия в Буче: история человека, восставшего из мертвых

"Мы могли слышать их самих и слышать движение их бронетехники. Мы были окружены", - говорит Иван.

Мужчины перешептывались друг с другом. Бежать они не могли. У российских военных были тепловизоры, которые наверняка засекли бы любую попытку бегства ночью. Мужчины бросили свое немногочисленное оружие и теперь решили придумать легенду - если русские найдут их, они скажут, что были строителями, работающими в этом районе, и укрывались от боевых действий.

Они переписывались с женами и подругами. Вечером 3 марта один из мужчин, 39-летний Анатолий Приходько позвонил жене Ольге и прошептал, что не может говорить, потому что его могут услышать. "Было очень тихо. Он сказал, что они прячутся", - говорит она.

На следующее утро Юлия, жена водителя службы доставки Андрея Дворникова, получила сообщение: "Нас окружили, мы сидим здесь, но я уеду отсюда, как только будет возможность". Он попросил ее удалить все сообщения и фотографии с телефона. И сказал, что любит ее.

Со слезами на глазах Ольга Приходько рассказала мне о последнем сообщении от Анатолия утром 4 марта: "В 10:00 он прислал мне сообщение: "Мы все еще держимся". Это было его последнее сообщение".

Менее чем через час российские военные ворвались в дом.