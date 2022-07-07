В Таллине убит охранник: для задержания подозреваемого полиция применила электрошокер

В среду в полицию поступило сообщение о том, что охраннику общежития требуется помощь, чтобы вывести из здания мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Центральной криминальной полиции.

Вместе с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции охранник направился в квартиру, где открывший им дверь мужчина напал на него с ножом. В результате нападения 69-летний охранник скончался на месте.

Агрессивный подозреваемый отказался подчиниться приказам сотрудницам полиции и был задержан с помощью электрошокера.

"Инцидент имел место совсем недавно, и поскольку подозреваемый еще не дал показаний, пока рано говорить о мотивах или точных обстоятельствах его действий. Мы провели первоначальные процедуры на месте происшествия и продолжаем собирать улики", - сказал руководитель группы отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.