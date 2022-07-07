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Энели Ефимова завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию

rus.postimees.ee
Энели Ефимова завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Уроженка Силламяэ, 15-летняя Энели Ефимова завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Румынии, сообщает rus.err.

На дистанции 50 метров брассом Энели Ефимова оказалась быстрее всех - 30,44 секунды. Вслед за эстонской пловчихой финишировали датчанка Частин Скифтер Табор (+0,87) и Каролина Пехович (+1,00) из Польши.

На этой же дистанции у юношей 18-летний таллиннец Ральф Роозе занял шестое место c новым юниорским рекордом Эстонии - 27,99 секунды. Чемпионом Европы стал украинец Владимир Лисовец (27,62).

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