Уроженка Силламяэ, 15-летняя Энели Ефимова завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Румынии, сообщает rus.err.
Энели Ефимова завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию
Энели Ефимова завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию
На дистанции 50 метров брассом Энели Ефимова оказалась быстрее всех - 30,44 секунды. Вслед за эстонской пловчихой финишировали датчанка Частин Скифтер Табор (+0,87) и Каролина Пехович (+1,00) из Польши.
На этой же дистанции у юношей 18-летний таллиннец Ральф Роозе занял шестое место c новым юниорским рекордом Эстонии - 27,99 секунды. Чемпионом Европы стал украинец Владимир Лисовец (27,62).
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