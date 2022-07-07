В минувшую среду состоялись матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Ник Кирьос уверенно разобрался с Кристианом Гарином, Рафаэль Надаль в пяти сетах оказался сильнее Тэйлора Фрица.
Уимблдон. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Ник Кирьос – Кристиан Гарин – 6:4, 6:3, 7:6(5)
Рафаэль Надаль – Тэйлор Фриц – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)
Уимблдон. Пары 1/2 финала
Новак Джокович – Кэмерон Норри
Ник Кирьос – Рафаэль Надаль
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