Троих охранников Уимблдона арестовали за драку возле корта

По данным источника, трое охранников Уимблдона были арестованы после драки возле теннисного корта во время продолжительного обеденного перерыва. Известно, что один рабочий обвинил своего коллегу в трёхчасовом перерыве, прежде чем сообщить об этом руководителю компании. Завязалась серьёзная драка между тремя мужчинами на глазах болельщиков, которые вызвали полицию.