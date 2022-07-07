Инфляция в Эстонии ускорилась до 21,9%: названы главные факторы

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.
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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июнем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. «Поступившее в дома электричество было дороже на 129,6%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, сетевой газ – на 228,3% и твердое топливо – на 77,3%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 51,1% и дизельное топливо – на 67,3%», – добавила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с июнем прошлого года более всего подорожал картофель (на 111,5%), яйца (на 61,9%), свежая рыба (на 57,6%), мука и крупы (на 54,8%), а также специи (на 53,4%).
В сравнении с маем на индекс потребительских цен более всего также повлияли изменения цен, связанные с топливом. За месяц бензин подорожал на 9,9% и дизельное топливо – на 8,4%. Поступившее в дома электричество было дороже на 11,3%, твердое топливо – на 6%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило около пятой части от общего повышения индекса.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2022
Группа товаров
Июнь 2022 –июнь 2021 %
Май 2022 –
июнь 2022, %
21,9
2,7
Продукты питания и безалкогольные напитки
19,2
2,1
Алкогольные напитки и табак
6,1
0,1
Одежда и обувь
3,3
-1,7
Жилье
64,0
5,4
Домашнее хозяйство
13,7
2,4
Здравоохранение
6,4
0,4
Транспорт
32,1
5,1
Связь
-4,7
-2,4
Досуг
10,0
3,5
Образование и детские учреждения
2,5
0,2
Питание вне дома, размещение
19,4
6,6
Различные товары и услуги
8,6
1,0