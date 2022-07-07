Инфляция в Эстонии ускорилась до 21,9%: названы главные факторы

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июнем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. «Поступившее в дома электричество было дороже на 129,6%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, сетевой газ – на 228,3% и твердое топливо – на 77,3%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 51,1% и дизельное топливо – на 67,3%», – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с июнем прошлого года более всего подорожал картофель (на 111,5%), яйца (на 61,9%), свежая рыба (на 57,6%), мука и крупы (на 54,8%), а также специи (на 53,4%).

В сравнении с маем на индекс потребительских цен более всего также повлияли изменения цен, связанные с топливом. За месяц бензин подорожал на 9,9% и дизельное топливо – на 8,4%. Поступившее в дома электричество было дороже на 11,3%, твердое топливо – на 6%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило около пятой части от общего повышения индекса.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2022