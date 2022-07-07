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Инфляция в Эстонии ускорилась до 21,9%: названы главные факторы

rus.postimees.ee
Инфляция в Эстонии ускорилась до 21,9%: названы главные факторы
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июнем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. «Поступившее в дома электричество было дороже на 129,6%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, сетевой газ – на 228,3% и твердое топливо – на 77,3%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 51,1% и дизельное топливо – на 67,3%», – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с июнем прошлого года более всего подорожал картофель (на 111,5%), яйца (на 61,9%), свежая рыба (на 57,6%), мука и крупы (на 54,8%), а также специи (на 53,4%).

В сравнении с маем на индекс потребительских цен более всего также повлияли изменения цен, связанные с топливом. За месяц бензин подорожал на 9,9% и дизельное топливо – на 8,4%. Поступившее в дома электричество было дороже на 11,3%, твердое топливо – на 6%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило около пятой части от общего повышения индекса.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2022

Группа товаров

Июнь 2022 –июнь 2021 %

Май 2022 –

июнь 2022, %

ВСЕГО

21,9

2,7

Продукты питания и безалкогольные напитки

19,2

2,1

Алкогольные напитки и табак

6,1

0,1

Одежда и обувь

3,3

-1,7

Жилье

64,0

5,4

Домашнее хозяйство

13,7

2,4

Здравоохранение

6,4

0,4

Транспорт

32,1

5,1

Связь

-4,7

-2,4

Досуг

10,0

3,5

Образование и детские учреждения

2,5

0,2

Питание вне дома, размещение

19,4

6,6

Различные товары и услуги

8,6

1,0

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