Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды

Нихат Зал из EEA видит множество способов повышения эффективности использования и экономии воды. "На пути из водоема, например из озера, до места производства теряется в среднем 25% пресной воды, - подчеркивает Зал. - Если поднять эффективность инфраструктуры водоснабжения, то это откроет огромные возможности для экономии".

Испания

В Испании тоже небывалая засуха. Настолько сильная, что двум третям территории страны угрожает опустынивание. Плодородная земля превращается в песок. По данным испанской метеорологической службы, эта зима стала стала второй по засушливости с 1961 года. Поэтому населенные пункты на севере страны уже в феврале были вынуждены принять экстренные меры.

Власти общины Кампельес в Каталонии временно ограничили работу водопровода до нескольких часов в день. На случай ЧП каждый день в пяти выделенных местах расставят ведра с водой. В городке Вакариссес, что рядом с Барселоной, высохли колодцы и водохранилища. Сейчас вода из кранов в Вакариссесе течет по графику только с 6 до 10 утра и с 8 вечера до полуночи. Устранение протечек и ограничения по времени помогли сократить ежедневное потребление воды в городке, где живет 7000 человек, на четверть.

В Испании по меньшей мере 70% всей используемой пресной воды идут на нужды сельского хозяйства. "Потребности увеличиваются. Вместо того, чтобы принять меры по сокращению потребления воды, мы ведем себя так, будто бы ее у нас как у Норвегии или Финляндии. Когда на самом деле - как в Северной Африке", - сообщил DW Хуан Бареа, представитель испанского отделения Greenpeace.

Хотя в сельском хозяйстве страны все чаще берут на вооружение эффективное капельное орошение, пятая часть его все еще пользуется устаревшими неэкологичными методами. Чтобы лучше справляться с водными кризисами, нужно уйти от кризисного менеджмента, как это происходит сейчас с ограничениями воды, и переключиться на долгосрочное планирование, предупреждает Зал из EEA.