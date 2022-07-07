RMK закрыл для автотранспорта проезд на популярные торфяные болота

«В конце мая мы установили два временных запрещающих знака в районе торфяных болот Ору, а сегодня в том же районе установили еще четыре стационарных дорожных знака, запрещающих движение автотранспорта. Надеемся, что это поможет уменьшить бесконтрольную езду на квадроциклах на торфяных полях, предотвратив торфяные пожары», — сказал лесничий Ида-Вирумааского лесничества RMK Алар Сюда.

По словам руководителя Ида-Вирумааского бюро надзора Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис, лесные пожары могут причинить значительный ущерб окружающей среде. «Любое движение вне дорог наносит ущерб окружающей среде, а неосторожное вождение на торфяных полях может очень легко привести к пожару. Установленными знаками RMK четко заявил, что запрещает движение автотранспорта по лесным дорогам", - сказала Лизденис.

«Тушение крупномасштабных лесных пожаров требует от Спасательного департамента много времени и ресурсов. Возможно, по этой причине спасатели не смогут оперативно отреагировать на несчастные случаи, когда надо спасать жизни людей,» — сказал руководитель бюро превентивной работы Идаского центра спасения Яак Кирсипуу.

«Если человеческий ресурс и техника задействованы в тушении пожара в лесу, то страдает готовность реагирования спасателей в городах и других населенных пунктах», — пояснил Кирсипуу и добавил, что тушение пожаров, проникающих глубоко в торфяную почву, может занять недели, потому что трудно найти очаг возгорания. Поэтому предотвращение пожаров такого рода чрезвычайно важно и гораздо дешевле, чем устранение последствий.